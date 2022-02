Il Vangelo non è un libro da studiare ma un comportamento da assumere.

...Ci sono pagine di Vangelo che sono come porte, varcate le quali si entra in un mondo nuovo. Pagine che ci sfidano come un indice puntato: in che cosa fai la differenza se fai ci.....https://lalocandadellaparola.com/2022/02/20/dunque-inizia/