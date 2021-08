Duplice intervento per il Soccorso Alpino trentino

Infortunatosi a una spalla mentre, in fase di discesa, è scivolato sul ghiaione a valle della Sforcela del Ciadin in Val San Nicolò (Val di Fassa)

Poco dopo le 20 di ieri la Centrale Unica Emergenza è stata allertata per un escursionista di Sèn Jan di Fassa del 1971 infortunatosi a una spalla mentre, in fase di discesa, è scivolato sul ghiaione a valle della Sforcela del Ciadin in Val San Nicolò (Val di Fassa), a una quota di circa 2.600 m.s.l.m..

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero ed ha attivato gli operatori delle Stazioni di Centro Fassa e di Moena, che si sono portati in piazzola per dare supporto all'equipaggio in caso di bisogno. Salito in quota, l'elicottero ha individuato immediatamente l'infortunato ed ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso con l'equipe medica.

Dopo le prime cure sanitarie, l'uomo e la persona che era con lui sono stati recuperati a bordo dell'elicottero con il verricello, prima del sopraggiungere delle nebbie. Dopodiché, l'infortunato è stato trasferito momentaneamente a passo Valles, insieme all'equipe medica, per consentire all'elicottero di effettuare un altro intervento di soccorso in montagna, nei pressi di cima Venegiota.

Intorno alle 20.40, infatti, la Centrale Unica Emergenza è stata allertata per due escursioniste della provincia di Bologna del 1977 e del 1993 che si erano attardate ed avevano perso l'orientamento nei pressi di cima Venegiota (gruppo Pale di San Martino).

Le donne, che si trovavano a una quota di circa 2.300 m.s.l.m. ed erano illese, sono state individuate dall'elicottero, anche grazie ai visori notturni, e raggiunte dal Tecnico di Elisoccorso, calato con il verricello. Dopo un breve tratto a piedi, sono state imbarcate a bordo in hovering e trasferite a passo Valles dove avevano la macchina. L'infortunato dell'intervento precedente è stato recuperato a bordo ed elitrasportato all'ospedale di Cavalese. L'elicottero è rientrato in base intorno alle 21.20