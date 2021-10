È morto Luigi Amicone, direttore di "Tempi"

Aveva 65 anni. Lascia la moglie e sei figli. Un infarto lo ha colpito la scorsa notte. Giunto al San Gerardo di Monza è arrivato quando il cuore aveva già ceduto.

È morto Luigi Amicone, un amico, prima che un collega. Aveva 65 anni ed un infarto lo ha colpito la scorsa notte. All'ospedale San Gerardo di Monza è arrivato, ma il cuore lo aveva già lasciato. Lo piangono la moglie e i sei figli.

Fin da giovane aveva incontrato Gioventù studentesca, che sarebbe poi diventata Comunione e Liberazione e il cui fondatore, don Luigi Giussani, lo aveva subito preso a ben volere intuendone la sincerità dell'anima e la forza del carattere.

Diventato giornalista si era attivato per fondare il settimanale "Tempi" divenendone direttore responsabile; ancora oggi seguiva la sua creatura proponendo e scrivendo articoli. All'impegno in redazione aveva poi accostato quello della militanza politica in Forza Italia diventando consigliere nel comunale di Milano.

Invitato in diversi talk show non aveva mai mostrato timidezze nel sostenere le ragioni dei veri credenti su temi non negoziabili quali matrimoni gay, utero in affitto, aborto, eutanasia.

Con passione, ma anche con quel buon senso ispirato da Dio in coloro che si affidano a Lui, ha sempre tenuto testa alle argomentazioni dei laicisti, fossero giornalisti, docenti universitari, politici o intellettuali di vario genere.

Con lui ci siamo sempre sentiti in sintonia e in più d'una occasione ci siamo confrontati e confortati mettendo a punto l'uscita di articoli che illustrassero il punto di vista della dottrina sociale cristiana.

Ci resta la consolazione di averlo sostenuto nel suo impegno politico e ancor più di testimone di quei valori evangelici ben annunciatigli da quello che lui ha sempre considerato il suo primo maestro: don Luigi Giussani.

Ciao, Gigi, ti salutiamo stando sull'attenti, dritti, come sei stato tu nella vita di giornalista e di testimone del Vangelo.