E' scomparso Franco Zeffirelli

Cordoglio del Presidente di Regione Lombardia "Mi piace ricordarlo come protagonista Scala di Milano"

«Ci ha lasciati Franco Zeffirelli, un italiano che ha contribuito a rendere grande il nostro Paese nel mondo. Un genio capace di stupire e di interpretare in maniera

unica ogni situazione che affrontava. Mi piace ricordarlo come assoluto protagonista della Scala di Milano dove ha messo in scena numerose e indimenticabili rappresentazioni». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia della scomparsa del regista Franco Zeffirelli.

Il regista è morto a Roma, lunedì 17 Giugno verrà allestita nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio la camera ardente. Franco Zeffirelli aveva 96 anni