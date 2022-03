È uscito il Notiziario 147 della BPS

Tra i vari articoli anche quello di Michele Fazioli su “Martigny, la cittadina antica e nuova”, dove la Bps Suisse è presente con unità operative.

È in circolazione il Notiziario n. 147 – Dicembre 2021 – della Banca Popolare di Sondrio, consultabile anche on line sul sito nonsolobanca.popso.it e su iPad.

La rivista apre con Terza pagina dov’è riportato l’articolo dell’editorialista e scrittore Sergio Romano “Gli Stati Uniti d’America, alla ricerca dei loro equilibri”. Un pezzo scritto prima della devastante crisi bellica.

Nella sezione Attualità compare il contributo di Luisa Bonesio “L’estrema modernità nello specchio del Covid” che, unito a quello del sociologo (valtellinese) Aldo Bonomi “Fare comunità larga” si concentra sui mutamenti sociologici nell’era post Covid-19 mentre quello del professor Remo Morzenti Pellegrini, ex magnifico rettore dell’Università di Bergamo, si concentra su“L’autonomia universitaria e la dimensione europea della conoscenza”.

Nella rubrica Il Pianeta che cambia –, dedicata alle criticità del climate change, avviata nel 2018 e divenuta ormai fissa, vista la costante attenzione dell’istituto di Piazza Garibaldi ai temi Esg –sono pubblicati i testi “Il senso ella transizione ecologica” di Roberto Danovaro; “Storia di una scienza multiforme” di Gianluca Lentini e “Gli scenari evolutivi nel post Covid” di Valeria Minghetti.

Per Giustizia hanno scritto Antonio La Torre “’Noi’ (cittadini) e gli ‘Altri’ sranieri” e Francesco Saverio Cerracchio “La legge di riforma della giustizia penale”.

Prosegue la rubrica Anniversari ove spiccano “Dante e la fede” del cardinale Gianfranco Ravasi e “Storia di Dante in Inghilterra e in America” a firma del noto dantista e americanista Piero Boitani.

In Personaggi e vicende sono pubblicati gli articoli “Voltaire finanziere e imprenditore” di Franco Monteforte e “Il ricordo di Beppino” di Claudio Magris.

La finestra Letteratura comprende “L’eterna rinascita di Faust” di Paola Capriolo e “Lo spirito millenario della fiaba” di Ernesto Ferrero.

Per Arte e artisti ha scritto il critico musicale Giovanni Gavazzeni “Di Stefano e Corelli, due rovesci di una medaglia”.

In Scienza e tecnica troviamo Piero Martin con l’originale articolo “La misura del mondo”.

Provincia ieri e oggi ospita, di Fausto Gusmeroli, “Il calecc, un umile manufatto” e “Sondrio Festival” di Emanuela Zecca.

Per Oltre la Valle ha scritto Michele Fazioli su “Martigny, la cittadina antica e nuova”, ove la Bps Suisse è presente con unità operative.

La rubrica Uno sguardo al passato riporta l’articolo “Una donna eletta papa?” della medievista di fama nazionale Chiara Frugoni, incentrato sulla leggendaria figura della papessa Giovanna.

In Società e costume troviamo “Ridare un senso alle apparenze” di Eugenio Borgna; “Adolescenza dentro e fuori i confini dell’identità” di Silvia Vigetti Finzi; “Il desiderio di bellezza” di Enrico Castelli Gattinara; e poi, il gustoso “Le cose del tempo che fu raccontano” di Giorgio Torelli.

Elzeviri contiene “Felicità, l’attimo e il bene”, profonda riflessione del filosofo Salvatore Natoli; “Cosa vuol dire amare un figlio” dello scrittore Ferdinando Camon; “Attenti al nuovo” di Stefano Bartezzaghi; “Le gru, eleganti trampolieri” di Fulco Pratesi; “La letteratura, unico conforto” di Paolo Grieco.

Seguono le rubriche: Salute con “Galatei e codici medici” dello storico della medicina Giorgio Cosmacini; Reportage con “Sulle orme di Giuseppe Verdi” di Roberto Ruozi; Gli amici dell’uomo con “I piccoli mammiferi” di Piero M. Bianchi.

Il periodico chiude con Cronache aziendali, comprendenti “Popsoarte”, “Qualche bit da Scrigno BPS”, “Momenti Pirovano” e “Fatti di casa nostra”. In quest’ultima finestra sono concisamente riportati articoli riguardanti avvenimenti di un certo rilievo del terzo quadrimestre 2021, riconducibili alla Banca Popolare di Sondrio, tra cui “DantedìValtellina”, manifestazione organizzata per la celebrazione del 700° anno dalla morte di Dante Alighieri, in concomitanza con la ricorrenza del 150° di fondazione della BPS stessa (4 marzo 1871).