Economia circolare al via il bando

l bando che prevede la presentazione di 'idee imprenditoriali' che promuovano il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati e di prodotti derivanti dai cicli produttivi è partito lunedì 1 Luglio.

La Giunta regionale della Lombardia, lo scorso 3 Giugno, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, di concerto con l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, aveva approvato una delibera che stanzia, insieme a Unioncamere Lombardia, 2 milioni di euro a sostegno di questi progetti. L'importo e' cosi' suddiviso: un milione di euro a carico di Regione e un milione di euro a carico delle Camere di Commercio, attraverso Unioncamere.

Al bando possono partecipare le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) in forma singola o in aggregazione, composta da almeno 3 imprese rappresentanti la filiera. All'aggregazione puo' prendere parte anche una grande impresa, che non puo' essere beneficiaria del contributo. Gli ambiti di intervento vanno dall'innovazione di prodotto e processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione produzione rifiuti e riuso dei materiali; dalla progettazione e sperimentazione di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento della filiera produttiva.