Fondi da Regione per associazionismo Comuni

Firmata intesa, martedì 25 Giugno, con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) su riparto Fondo Nazinale

L'assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori ha sottoscritto, martedì 25 Giugno, insieme al presidente di Anci Lombardia Virginio Brivio e al presidente di Uncem Lombardia (Unione nazionale Comuni, Comunita', Enti montani) Tiziano Maffezzini, l'Intesa per l'annualita' 2019 sui criteri per il riparto regionale della quota assegnata a Regione Lombardia del Fondo nazionale per l'associazionismo comunale, da distribuire alle Unioni dei Comuni e alle Comunita' montane con un contributo pari a 5,5 milioni di euro.