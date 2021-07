Escursionista scivola lungo un canalone in val di Fassa

Elitrasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento

Un'escursionista romana del 1972 stava percorrendo il sentiero E643 che dal rifugio Buffaure scende fino a Pozza di Fassa, quando sul ciglio del sentiero ha perso l'equilibrio ed è precipitata per circa cinque metri e poi ruzzolata lungo un canalone per altri cinque metri, fino a finire addosso ad un albero che ha fermato la sua caduta e che le ha impedito di finire nelle acque di un torrente. L'incidente è avvenuto a una quota di circa 1.400 m.s.l.m, quasi al termine del sentiero, a 100 metri dall'inizio della strada forestale. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.45 dai compagni di escursione della donna.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino settentrionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che si trovava già in zona per un altro intervento, e della Stazione Centro Fassa.

Una volta individuata l'infortunata, il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe sanitaria dell'elisoccorso sono stati fatti sbarcare poco lontano in hovering. Considerato il luogo molto impervio nel quale si trovava la donna, gli operatori della Stazione Centro Fassa hanno preparato un ancoraggio per mettere in sicurezza la paziente e l'equipe sanitaria. La donna è stata stabilizzata e imbarellata.

Poiché la zona boscosa non avrebbe permesso il recupero con il verricello, con un sistema di corde fisse, e grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco che hanno tagliato alcune piante per agevolare le operazioni, la barella è stata portata più a monte, e infine recuperata a bordo dell'elicottero con il verricello. La donna è stata trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento in gravi condizioni.