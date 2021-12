Escursionista scivola per 60 metri sulla neve

Intervento nel gruppo del Carega

Un escursionista del 1988 residente a San Giovanni Ilarione (VR) è stato elitrasportato all'ospedale Santa Chiara di Trento per accertamenti, dopo essere scivolato per circa 60 metri lungo un pendio innevato e con salti di roccia sul gruppo del Carega, nei pressi dell'uscita del Vaio dei Colori, a un quota di circa 2.000 m.s.l.m.. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 11.

Il Tecnico di Centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale, ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha localizzato subito l'infortunato grazie alle coordinate gps. L'uomo si trovava su un pianoro insieme ai suoi compagni di escursione, cosciente e collaborativo. L'elicottero ha sbarcato sul posto il Tecnico di elisoccorso e l'equipe medica in hoverig. Dopo le prime cure mediche, l'infortunato è stato imbarellato e trasportato per un breve tratto, per consentire all'elicottero il recupero in hovering. Infine, è stato trasferito all'ospedale Santa Chiara di Trento. Non è stato necessario l'intervento degli operatori della Stazione di Ala, pronti in piazzola per dare supporto all'equipaggio dell'elisoccorso in caso di bisogno.