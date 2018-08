Escursionisti toscani si perdono a Monte Borgà

La stazione Valcellina del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia, sono intervenuti per soccorrere degli escursionisti colti dal buio e dal panico in zona impervia nel Comune di Erto (Pn).

la chiamata è arrivata tramite il NUE112 intorno alle ore venti. Grazie al telefono cellulare è stato possibile individuare la posizione precisa in cui si trovano con il servizio SMS Locator.

Gli escursionisti sono bloccati sul versante meridionale del Monte Borgà a quota 17OO metri circa. Sei tecnici del Soccorso Alpino sono partiti a piedi dal Rifugio Cava Buscada in Val Zemola ed hanno impiegato circa un paio di ore per raggiungerli, mentre altri quattro sono rimasti alla base operativa a Claut per monitorare e coordinare le operazioni.

I due escursionisti hanno atteso nei pressi dei ruderi di Casera Tamers, in un punto in cui il sentiero è poco visibile. Sono in buona salute, ma spaventati dalla e infreddoliti, sono rimasti in contatto con i soccorritori che hanno cercato di tranquillizzarli in attesa di raggiungerli.

Raggiunti intorno alle 22.3O dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico a quota 17OO metri i due giovani escursionisti toscani, P. V. e F. N. entrambi sono stati accompagnati prima sul sentiero 381 e da qui scortati al Rifugio Cava Buscada e poi con automezzo fuoristrada del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) a valle. L'intervento si è concluso intorno all'una di notte.