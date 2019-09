Eusalp i giovani imprenditori al centro del "World Manifacturing Forum"

Anche Eusalp la strategia macroregionale Alpina, di cui Regione Lombardia ha in capo la Presidenza europea, e' stata protagonista, venerdì 29 Settembre, al 'World Manufacturing Forum' in corso a Villa Erba a Cernobbio (CO).

Anche la macro regione alpina Eusalp, di cui Regione Lombardia ha in capo la Presidenza europea, è stata protagonista, venerdì 29 Settembre, al "World Manufacturing Forum" in corso a Villa Erba a Cernobbio (CO). Come lo scorso weekend si era data la parola ai giovani amministratori dell'arco alpino, lo spazio riservato ad Eusalp è stato questa volta dato ai giovani imprenditori.

Per la Presidenza lombarda è intervenuto l'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, che ha la delega proprio alla Macro Regione.

Nel corso del side event ‘Smart Industry Champions’, i Giovani Imprenditori dell’area macroregionale (tra cui i Giovani imprenditori di Confindustria Lombardia, Yes For Europe, Citizen Entrepreneurs, Giovani Imprenditori di Confartigianato, Confcooperative e Confcommercio Lombardia, i Giovani Imprenditori austriaci di IV Young Industry) hanno presentato il loro Manifesto in cui chiedono alle istituzioni dell’area Alpina di investire nell'ulteriore sviluppo di competenze, una maggiore cooperazione tra i giovani imprenditori dell’area, incentivi alle realtà imprenditoriali sostenibili, inclusive e innovative.

Tre le linee guida sulle quali agire individuate nel Manifesto: la promozione di una maggiore collaborazione tra imprese e istituzioni, la creazione di una rete infrastrutturale forte e affidabile, il supporto alle imprese e associazioni nella lotta contro la percezione errata della produzione industriale.