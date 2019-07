Export Sondrio vale 25 mln di euro

Dal cioccolato ai formaggi, dal buon cibo al latte sino alle biciclette, alle barche e agli articoli sportivi.

Cresce in maniera esponenziale l'export di prodotti legati al turismo dalla Lombardia nel mondo: 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre 2019, +5,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, su un export italiano che vale oltre 10 miliardi di euro, con una crescita del 5,5 per cento.

L’export di prodotti legati al turismo dalla Lombardia nel mondo è in continua crescita: + 5,8% su 10 miliardi in Italia per un totale di 1,8 miliardi di euro nel primo trimestre 2019. Sono i dati record registrati dall’ultima rilevazione della Camera di commercio di Milano Monza Lodi e Promos Italia, la struttura per l’internazionalizzazione delle Camere di commercio su dati Istat e che hanno preso in considerazione diverse tipologie di prodotto: dal food al vino, dalle biciclette alle barche, dagli articoli sportivi ai prodotti fotografici fino ai prodotti delle attività artistiche, di intrattenimento e divertimento

Prima provincia è Milano con 481 milioni, +7% in un anno, con Bergamo (269 milioni, +13%), Brescia e Mantova con 159 milioni, rispettivamente +8% e +3%, Cremona con 155 milioni, +13%.

Si esporta in Europa (1,3 miliardi), America (202 milioni), Asia (145 milioni). Si tratta in particolare di 344 milioni di altri prodotti alimentari, latte e formaggi con 309 milioni, vini con 280 milioni, biciclette e moto con 194 milioni, carni e prodotti da forno, ognuno con oltre 150 milioni, frutta e pesce con circa 50 milioni, barche per 40 milioni, articoli sportivi per 27 milioni, prodotti per attività artistiche e l’intrattenimento per 21 milioni.

Prodotti che rendono unica la Lombardia in Italia e all’estero e che proprio nella giornata di oggi, giovedì 25 Luglio, viene celebrata nell’ambito dell’incontro Inbuyer di Milano dove si svolgeranno 100 incontri di business dedicati al settore del turismo organizzati a Milano in Camera di Commercio a Palazzo Giureconsulti.