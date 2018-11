Fanghi, bene stop in Lombardia

Valorizzare il concime naturale

«Una risposta che il mondo agricolo stava aspettando». Così Ettore Prandini, Presidente di Coldiretti Lombardia, commenta lo stop deciso dalla Regione per la campagna 2018/19 all’impiego per uso agronomico dei fanghi da depurazione in 170 comuni del territorio. Il decreto definitivo con l’elenco dei Comuni – spiega la Coldiretti su dati regionali – riguarderà il 22 per cento della superficie agricola utile in Lombardia.

«Per tutelare e valorizzare al meglio le eccellenze agricole dei nostri territori – continua Ettore Prandini – dobbiamo conoscere la reale natura di ciò che viene utilizzato per rendere fertili i nostri campi. Per questo bisogna incentivare l’utilizzo dei concimi naturali, che consentono di preservare le caratteristiche dei suoli scongiurando l’inaridimento e il rischio idrogeologico”. “Positivo anche l’impegno sulla Direttiva nitrati dell’Assessore regionale Fabio Rolfi – conclude Prandini – di chiedere alla Commissione europea che il limite allo spandimento venga innalzato oltre l'attuale di 250 kg/ha concesso per le aziende in deroga, consentendo così di utilizzare in modo ancora più efficace la materia organica delle stalle come concime».