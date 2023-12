FdI: interventi a sostegno delle imprese lombarde

Valcepina e Bontempi: "agevolare l'accesso al credito alle imprese attraverso Finlombarda in qualità di garante"

Sostenere positivamente, attraverso Finlombarda in qualità di garante, il sistema economico regionale anche attraverso forme di accesso al credito, ponendosi come ulteriore soggetto di garanzia nei confronti del sistema bancario: questa la finalità dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, primi firmatari i consiglieri Chiara Valcepina e Giorgio Bontempi.

“L'attuale contesto politico ed economico presenta numerose sfide critiche per il sistema produttivo delle imprese lombarde ed il sistema economico regionale, costituito in gran parte da piccole e medie imprese, che sconta le conseguenze di un periodo di crisi economica a partire dal biennio della pandemia da Covid-19 e proseguito con le conseguenze del perdurante conflitto russo – ucraino - hanno rilevato i firmatari - La guerra russo-ucraina, in particolare, ha provocato un forte aumento dei costi dell'energia e delle materie prime. Direttamente legata alle conseguenze del conflitto va anche considerata la crisi dell'economia tedesca che ha un'immediata ricaduta sul nostro settore manifatturiero. I continui rialzi dei tassi di interesse, decisi dalla BCE, aumentano in modo gravoso i costi del debito e rendono più restrittivi i requisiti richiesti per l'accesso al credito”.

“In tale contesto, lo strumento della composizione negoziata ha lo scopo di intercettare tempestivamente i primi indici di crisi delle imprese, con l’obiettivo di cogliere le crisi prospettiche ed evitarne il compimento” – ha rilevato il Consigliere Valcepina - Questa misura non è ancora ampiamente utilizzata e diffusa, sostanzialmente perché le imprese che vi accedono perdono le facilitazioni al credito necessarie alla loro attività, e non riesce a realizzare le proprie finalità per assenza di supporti finanziari da parte del ceto bancario. Le imprese che ne potrebbero usufruire, così come quelle sane, dovrebbero invece poter accedere al credito per poter realizzare la propria attività ed evitare il conclamarsi di crisi prospettiche”.

“L’obiettivo è quindi quello di sostenere le imprese: tra gli enti strumentali di Regione Lombardia vi è Finlombarda s.p.a., la società finanziaria di Regione Lombardia ed intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, il cui compito istituzionale è quello di concorrere all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico della Lombardia. Attualmente Finlombarda ha una dotazione finanziaria disponibile pari a 400 milioni, che potrebbe in parte rendersi disponibile come elemento di garanzia a beneficio delle imprese che necessitano di liquidità per fronteggiare investimenti necessari per la loro competitività sul mercato o per gestire circostanze che hanno alterato il rischio di impresa in modo significativo”. – ha evidenziato il presidente Capo Gruppo FDI, Christian Garavaglia.

“L'intervento di Finlombarda non comporterebbe l'accensione di mutui da parte di Regione Lombardia, ma garantirebbe maggiore facilità nello smobilizzo di effetti allo sconto o nella concessione di anticipo fatture da parte delle banche, garantendo alle imprese la liquidità necessaria a fronteggiare le necessità correnti” – ha precisato il consigliere Bontempi.

Si è impegnato il presidente e la Giunta regionale ad istituire un fondo di garanzia che agevoli lo smobilizzo di effetti allo sconto o l'anticipo fatture, per sostenere le imprese Lombarde che accedono al credito in modo da agevolare l’accesso alle facilitazioni finanziarie; ad intraprendere interlocuzioni con le associazioni di categoria del mondo bancario al fine di giungere alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale si possa attivare un modello di garanzia da parte di Regione Lombardia nei confronti degli istituti bancari vincolato ad una maggiore erogazione di crediti alle imprese; infine a valutare la possibilità che Finlombarda s.p.a. venga individuata come soggetto adatto a svolgere la funzione di garanzia nei confronti degli istituti bancari e le attività a beneficio delle imprese in crisi di liquidità, comprese quelle in composizione negoziata della crisi.