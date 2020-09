Fenomeno Gasly sbanca Monza

Il Gran Premio che nessuno si attendeva è andato in scena oggi sul circuito di Monza, nella 91esima edizione del GP d’Italia.

Il Gran Premio che nessuno si attendeva è andato in scena oggi sul circuito di Monza, nella 91esima edizione del GP d’Italia. Ci si aspettava l’ennesima e noiosa vittoria di una Mercedes e invece la gara monzese è stata una sequenza infinita di colpi di scena.

Alla fine ha trionfato sotto la bandiera a scacchi il francese Pierre Gasly, sulla sua monoposto Alpha Tauri, erede della Toro Rosso, scuderia che rivince un Gran Premio dopo ben 12 anni. L’ultima volta era stata a Monza con Vettel al volante. Gasly ha preceduto al traguardo Carlos Sainz su McLaren e Lance Stroll su Racing Point.

In quarta posizione Lando Norris (McLaren) e quinta la Mercedes di Valtteri Bottas. Il pluricampione del mondo Lewis Hamilton, dominatore della prima parte di gara, ha dovuto chiudere al settimo posto a causa di una penalizzazione di 10 secondi per un rientro ai box con pit-lane ancora chiusa al 20esimo giro.

Una storia a parte la gara delle Ferrari: nessuna delle due è arrivata al traguardo. Vettel si è arreso al settimo giro per colpa dei freni fuori uso e ha concluso la sua prestazione travolgendo i segnalatori di polistirolo alla prima variante. Leclerc, ritrovatosi fortunosamente a ridosso delle primissime posizioni a metà gara, non è riuscito a controllare la sua monoposto ed è andato a sbattere alla parabolica: un impatto violentissimo ad oltre 200 km/h che ha fatto temere pesanti conseguenze per il pilota monegasco, che però è uscito dalla Ferrari con le sue gambe per raggiungere i box.

Ecco la classifica finale del Gran Premio di Monza:

1 Pierre GASLY Alpha Tauri LEADER

2 Carlos SAINZ McLaren +0.415

3 Lance STROLL Racing Point +3.358

4 Lando NORRIS McLaren +6.000

5 Valtteri BOTTAS Mercedes +7.108

6 Daniel RICCIARDO Renault +8.391

7 Lewis HAMILTON Mercedes +17.245

8 Esteban OCON Renault +18.691

9 Daniil KVYAT Alpha Tauri +22.208

10 Sergio PEREZ Racing Point +23.224

11 Nicholas LATIFI Williams +32.876

12 Romain GROSJEAN Haas F1 Team +35.164

13 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +36.312

14 George RUSSELL Williams +36.593

15 Alexander ALBON Red Bull Racing +37.533

16 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +55.199