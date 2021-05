Festa del lavoro iniziative nei Mercati di Campagna Amica tappa anche a Sondrio

Al Mercato Coperto di piazza Bertacchi, di fronte alla stazione, saranno distribuiti alle famiglie l’Agenda 2030 delle Fattorie Didattiche e gli AgriBag “antispreco” degli agriturismi di Terranostra

Torna, dopo lo stop di un anno per l’emergenza Covid, il picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

L’appuntamento per chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco per il weekend della Festa dei Lavoratori tocca anche Sondrio, dove domani mattina, 1° maggio, all’AgriMercato Coperto di piazza Bertacchi sarà regalata alle famiglie presenti l’Agenda 2030 delle fattorie didattiche che illustra le aziende agricole che propongono attività per i più piccoli in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’ONU; inoltre saranno disponibili gli AgriBag “antispreco” degli agriturismi di Terranostra.

A Lomazzo e a Mariano Comense, nella vicina provincia di Como, i consumatori potranno invece trovare e portare a casa il vademecum per una grigliata contadina da dieci e lode. Tappa importante anche a Milano in via Friuli 10/A: al farmers’ market di Porta Romana i tutor Coldiretti daranno consigli su quali tagli di carne scegliere per grigliate perfette e su quali prodotti mettere nel cestino per i tradizionali picnic.

Sempre sabato 1 maggio appuntamenti anche a Borgo Virgilio (Mantova) dove oltre ai suggerimenti per comporre il cestino per le agriscampagnate saranno distribuite le cartoguide degli agriturismi Terranostra Campagna Amica per pranzi e cene immersi nelle bellezze delle campagne; nel mercato di piazza del Carmine a Pavia saranno invece distribuiti cestini per i pranzi al sacco componibili direttamente con i prodotti acquistati dagli agricoltori presenti.

Domenica 2 maggio, invece, appuntamento a Mantova con i consigli dei tutor Coldiretti e la distribuzione delle cartoguide degli agriturismi Terranostra Campagna Amica mentre a Crema verrà distribuita l'Agenda delle fattorie didattiche. Infine martedì 4 maggio a Cremona le aziende agricole presentano le loro proposte per i pranzi fuori porta per le famiglie.