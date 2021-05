Festa mamma, regali green e solidali

Nel capoluogo lombardo i “cuori della gratitudine” delle donne Coldiretti

Idee green o all’insegna della solidarietà per il regalo della festa della mamma, per salvaguardare il territorio, l’ambiente e l’economia in un momento difficile per il Paese, senza dimenticare di fare del bene a chi è più in difficoltà. L’iniziativa è della Coldiretti che, in occasione della ricorrenza che celebra la figura della madre, dà l’appuntamento nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia.

Domani sabato 8 maggio, dalle ore 9,30 a Milano in via Friuli 10/a il gruppo Donne Impresa di Coldiretti Lombardia promuove il progetto solidale #solodalcuore: per tutta la mattinata sarà possibile acquistare i “cuori della gratitudine”, voluti da Coldiretti Donne Impresa a favore dell’associazione Medici con l'Africa Cuamm, per la creazione a Rumbek, nel Sud Sudan, di un reparto di maternità, di una scuola di formazione per ostetriche e di una casa d’attesa per le donne in procinto di partorire.

Si tratta – spiega la Coldiretti Lombardia – di cuscini a forma di cuore realizzati da un lato con stoffe made in Italy e dall’altro con tessuti wax, tipici della tradizione africana, imbottiti con fibra naturale di mais o di ortica di origine veneta. I manufatti sono uno diverso dall’altro e sono cuciti dalle agrisarte veneziane dell’isola di Sant’Erasmo a partire da un’idea dell’imprenditrice Katia Zuanon, finalista dell’ultima edizione degli Oscar Green di Coldiretti Veneto. A tutti coloro che acquisteranno uno di questi cuscini sarà consegnato un omaggio floreale da regalare alle mamme.

Sempre domani sabato 8 maggio, iniziative di solidarietà anche al mercato coperto di Sondrio in favore della Piccola opera di Traona e a Mantova con l’associazione Aurora onlus. Il mercato agricolo coperto di Brescia, invece, in occasione della festa della mamma si arricchisce di un nuovo banco di piante e fiori. Nella giornata di domenica 9 maggio nei mercati di Voghera e Vigevano, in provincia di Pavia, saranno distribuiti omaggi floreali mentre al mercato agricolo di Iseo (Brescia) sarà organizzato uno show cooking su come preparare i biscotti.

La ricorrenza della festa della mamma – spiega la Coldiretti – assume quest’anno un significato particolare poiché cade in un momento delicato di transizione con la ripresa seppur parziale delle attività e degli spostamenti e la necessità di sostenere il rilancio del Paese, a partire dai settori cardine del Made Italy. Nei mercati di Campagna Amica tante le idee regalo tra cui poter scegliere: dai prodotti alimentari del territorio alle piante fiorite a Km 0 fino agli agricosmetici.

Anche negli agriturismi della rete Terranostra Campagna Amica – conclude la Coldiretti Lombardia – si celebrerà la festa della mamma con iniziative ad hoc: dai menù a tema ai dolci personalizzati, dagli omaggi gastronomici fino agli spettacoli di burattini.