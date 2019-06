Festival del Lavoro firma protocollo a tutela lavoratori

Si è svolto, giovedì 20 Giugno, a Milano il Festival del Lavoro. La Regone Lombardia sigla protocollo d'intesa per diffondere cultura della legalità all'interno delle imprese lombarde

«Con il protocollo sottoscritto, giovedì 20 Giugno, puntiamo a diffondere la cultura della legalita' all'interno delle imprese lombarde e a promuovere quelle che la attuano. Regione Lombardia prosegue cosi' l'impegno nel riconoscere la responsabilita' sociale dell'impresa e l'etica del lavoro e a promuovere azioni a tutela dei diritti dei lavoratori».

Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, questo pomeriggio, a Milano, a margine della firma del Protocollo per la promozione dell'Asseverazione di Conformià dei rapporti di lavoro (ASSE.CO.), sottoscritto con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in occasione del Festival del Lavoro, organizzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

«Punto di innovazione del documento - ha spiegato il presidente - e' l'impegno di Regione Lombardia a valutare l'introduzione, nell'ambito delle procedure di scelta per l'aggiudicazione dei contratti, di meccanismi premianti a favore delle aziende in possesso di asseverazione contributiva, ovvero una certificazione rilasciata dai consulenti del lavoro che attesta la regolarita' rispetto alla normativa in materia di lavoro minorile e sommerso, orario di lavoro, contratti collettivi, obblighi contributivi e pagamento delle retribuzioni. La Lombardia e' la Regione che nell'ultimo decennio ha maggiormente stimolato il Pil italiano con un incremento dell'1,7%, rispetto allo scorso anno - ha concluso Fontana -. Accanto all'ottima performance occupazionale vogliamo però assicurarci che i lavoratori vedano anche garantiti i propri diritti».

L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli e' intervenuta alla decima edizione del Festival del lavoro che ha avuto come temi di approfondimento innovazione e crescita.



«Territori caratterizzati da un forte tessuto industriale e terziario avanzato - ha detto l'assessore Rizzoli - hanno dinamiche del lavoro che tendono a realizzare contratti di lavoro a tempo indeterminato, perche' le aziende hanno interesse a fidelizzare il personale e a investire sulle competenze. Altrove esistono invece dinamiche diverse, in cui la stessa professionalità puo' avere uno sviluppo di carriera con esperienze in aziende differenti: si pensi al turismo, al commercio, alle piccole imprese artigian. L'Italia è un paese con enormi differenze territoriali: a diversi sistemi locali corrisponde lo sviluppo di diversi settori economici che hanno bisogno di politiche del lavoro diverse», ha commentato, sottolineando le problematiche che Regione Lombardia affronta sul territorio.



In virtù delle peculiarità territoriali, ha proseguito l'assessore Rizzoli, «e' necessario rivendicare le prerogative regionali nelle politiche attive del lavoro. Utilizzare la stessa strategia per la Lombardia e per la Campania è probabilmente un metodo sbagliato per entrambe. In quest'ottica, per esempio, va letta la relazione dialettica di Regione Lombardia con il governo nazionale sull'attuazione del Reddito di cittadinanza. Noi teniamo alla sua più proficua riuscita - ha concluso l'assessore - per evitare che si risolva in un enorme dispendio di risorse per lo Stato; ma il nostro obiettivo rimane far si' che chi rientra nel circuito dell'inserimento lavorativo riceva un servizio di accompagnamento efficace. Per questo crediamo che l'attuazione dei servizi legati al Reddito di Cittadinanza non possa che essere organizzata dai territori e in raccordo con l'amministrazione regionale»