Gdf Sondrio intercetta al confine svizzero 25 mila euro non dichiarati

Militari della Tenenza di Chiavenna a seguito di un controllo valutario in prossimità del confine elvetico hanno fermato un soggetto di nazionalità italiana in possesso di assegni e denaro contante per € 24.870,00 che sono stati sottoposti a sequestro amministrativo