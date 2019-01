Fiere in arrivo un nuovo bando

A disposizione 710 mila euro, la Lombardia promuove sistema strategico

È in corso il bando fiere per il 2019, come deliberato dalla giunta di Regione Lombardia nel Novembre scorso su istanza dell'assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, per sostenere la competitività dell'intero sistema lombardo, attraverso progetti di promozione e sviluppo delle manifestazioni, di digitalizzazione dei servizi offerti e di crescita del capitale umano. In questo modo si incentivano anche la cooperazione e l'aggregazione tra operatori. Le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento dei progetti sono pari a 710.000 euro.

Possono presentare domanda soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche in Lombardia oppure soggetti proprietari e/o gestori di quartieri fieristici lombardi riconosciuti. Quattro le aree di intervento. Si va dalle nuove manifestazioni fieristiche alla promozione e sviluppo delle manifestazioni, dallo sviluppo delle capacità aziendali alla promozione del territorio.

E' possibile presentare progetti individuali da parte di un singolo operatore fieristico oppure progetti di cooperazione tra più soggetti. Questa cooperazione può essere formalizzata (tramite la creazione di un soggetto ad hoc: una rete di imprese, un consorzio, una società) oppure non formalizzata.

I contributi sono a fondo perduto, da erogare in un'unica soluzione a saldo: per i progetti individuali si arriva a un massimo di 40% della spesa ammissibile fino a 35 mila euro, per i progetti di cooperazione non formalizzata si arriva al 50% della spesa ammissibile fino a 50 mila euro. Nel caso di progetti di cooperazione formalizzata il livello si alza al 60% della spesa ammissibile fino a 80 mila euro.

La misura è stata riproposta con continuità fin dal 2014, finanziando da allora al 2018 più di 100 progetti per un totale di 4.500.000 di euro. Presentazione domande e tempistica: le domande vanno inviate via PEC entro il 28 Gennaio 2019. Tutte le info sul sito "www.regione.lombardia.it".