Filippini da Milano arrestati a Roma

Arrestati a Roma su un bus con droga e armi

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato, sabato 1 Giugno, due cittadini delle Filippine, entrambi 36enni, con precedenti, con le accuse di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti ad offendere.

I Carabinieri, in servizio in abiti civili, hanno notato i connazionali aggirarsi con fare sospetto in largo Guido Mazzoni, dove erano giunti con un autobus proveniente da Milano. Fermati per un controllo, i due sono stati trovati in possesso di decine di dosi di shaboo, un coltello a serramanico e un'ascia, tutte sequestrate.

A Milano altri due casi, un uomo di origini peruviane di 37 anni e' stato arrestato questa mattina a Milano per tentato omicidio dopo che ha investito volontariamente un lache dro, che poco prima gli aveva rubato il cellulare. Il ladro, un marocchino di 44 anni pluripregiudicato, ha rubato il cellulare passando in bicicletta strappandolo dalle mani al 37enne. Il derubato, che era vicino alla sua auto, e' salito a bordo e ha inseguito il ladro, suonando più volte il clacson per cercare di fermarlo. Il marocchino è quindi caduto e ha subito la frattura dell'osso sacro ed e' stato portato in ospedale in codice giallo.

Il secondo caso riguarda un sudamericano di 22 anni che e' stato gravemente ferito nel corso di una lite con un altro straniero, un africano di 36, che si e' verificata in centro, a ridosso di a Porta Venezia. Il giovane e' stato colpito con un taglierino ed ha riportato una profonda lesione al viso. L'aggressore, un liberiano irregolare con precedenti, aveva dormito nello stesso luogo con la vittima, originaria di El Salvador, e con altri due senzatetto.

L'assessore alla Sicurezza e Immigrazione di Regione Lombardia Riccardo De Corato dichiara «Non dobbiamo stupirci, del resto i numeri parlano chiaro e attestano il dato di Milano e provincia- seconda solo a Roma per numero di stranieri residenti- dove risiedono 459.109 stranieri. Nel capoluogo lombardo e nell'intera provincia infatti vivono il 12% degli stranieri non comunitari presenti in Italia».