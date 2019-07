Fine settimana con temporali intensi e flessione delle temperature anche di 15 gradi

Le fresche correnti atlantiche spezzeranno questo periodo anticiclonico africano

Il tempo previsto per questo fine settimana: insisterà ancora per qualche ora sull’Italia l’anticiclone nord africano che renderà la giornata rovente soprattutto sul Centro Nord della Penisola, ma poi tra sabato e domenica il caldo subtropicale verrà spazzato via da fresche correnti atlantiche che attiveranno temporali a tratti intensi.

Nel dettaglio, oggi - venerdì 26 Luglio - avremo ancora bel tempo a parte qualche isolato temporale sulle alpi centro occidentali. Caldo ancora intenso su tutte le regioni centro settentrionali fin sulla Puglia, con massime fino a 34 - 36 gradi. Non sarà difficile toccare sulle regioni occidentali i 36 - 38°C, in particolare sull'Emilia Romagna, Toscana, alto Lazio, Puglia e Sardegna, mentre sulle restanti aree italiane avremo valori tipici del periodo, tra i 28 ed i 33 gradi...https://www.meteogiuliacci.it/editoriali/meteo-weekend-temporali-intensi-e-flessione-delle-temperature-anche-di-15-gradi