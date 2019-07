Firmato protocollo intesa tra Lombardia ed Eni

Un accordo per migliorare la qualità della vita

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il chief refining & marketing officer di Eni, Giuseppe Ricci, hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa che mira ad elaborare iniziative congiunte per promuovere una politica industriale di tipo circolare e a basse emissioni di carbonio, come risposta economica, sociale e culturale allo spreco di risorse che determina diseguaglianze, impatti ambientali e inefficienze nel territorio.

All'incontro era presente anche l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo. Le iniziative verteranno sullo studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione sul tema dell'economia circolare per l'uso efficiente e sostenibile delle risorse, la promozione del recupero dei prodotti e la promozione di prodotti energetici sostenibili.

"La sfida della sostenibilità ambientale - ha evidenziato Fontana - non si vince con divieti o regole, ma attraverso una programmazione di sviluppo stabile e duraturo che realizzi iniziative di prevenzione, più che di repressione, e sappia coniugare le esigenze ambientali con quelle economiche e sociali. In quest'ottica si inquadra il Protocollo firmato oggi con Eni. Attraverso una collaborazione efficace tra istituzioni e attori economici - ha aggiunto il Governatore - possono mettersi in atto misure che a medio e lungo termine creano contesti nei quali si valorizzano la libertà economica, l'imprenditorialità che crea occupazione salubre e sicura, così come la sostenibilità ambientale e la qualità della vita. L'economia circolare - ha concluso il presidente - poggia su questi capisaldi. Il riuso diventa un'opportunità di business per le nostre imprese e, al contempo, puo' diventare uno stile comportamentale capace di incidere sulle abitudini quotidiane dei singoli e a beneficio della collettività. I cittadini sono, infatti, sempre più consapevoli e informati rispetto all'impatto ambientale delle scelte di politica industriale ed economica, ed e' necessario dar loro una risposta concrete e seria»