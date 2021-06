Fondi agricoltrua alla Lombardia 40 mln in più per biennio

Parametri oggettivi dal 2023. Unità di 15 regioni e province autonome ha portato a risultato importante

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proposta di riparto delle risorse Feasr per il comparto agricolo nel biennio di transizione 2021-2022.

“Alla Lombardia sono stati assegnati circa 400 milioni di euro per il biennio, 40 milioni in più di quello preventivato con i criteri storici. La battaglia di 15 Regioni e Province autonome, di diversa estrazione politica e geografica, per avere dei parametri oggettivi di assegnazione delle risorse sta avendo successo. Questo è il primo passo verso il superamento definitivo nella prossima programmazione del 2023” ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi.

“La Lombardia è sempre andata oltre gli obiettivi di spesa fissati nel programma settennale. Una efficienza che deve essere un merito e non motivo di penalizzazione. Siamo la prima regione agricola d’Italia, ma per il periodo 2014-2020 abbiamo avuto una disponibilità di molto inferiore a quella di altre regioni. Un retaggio del passato che non ha più senso di esistere. I fondi per il piano di sviluppo rurale non servono a ripianare differenze tra territori, ma a sostenere la produttività agricola” ha aggiunto l’assessore.

“Le risorse pubbliche vanno ripartite con criteri oggettivi e razionali che tengano conto di indicatori concreti come quelli che la Lombardia, insieme alle altre regioni, ha proposto per il confronto: produzione lorda vendibile, superficie agricola utile, numero imprese. Il primo passo per vincere le sfide imposte dalla Farm to Fork - ha concluso Rolfi - è quello di stanziare bene le risorse per spendere al meglio i fondi a disposizione. Ricordo che la Lombardia pesa nel sistema agricolo nazionale per il 13,5% e ma in termini di quota Psr si assesta al 6% di risorse ricevute, ancora ampiamente al di sotto rispetto al suo peso reale”.