Fondi in provincia di Sondrio a difesa del territorio

Per la Valtellina i fondi ammontano a quasi 470.000 euro per due opere di messa in sicurezza del territorio

Sono state finalmente sbloccate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) le risorse per la realizzazione di 23 progetti esecutivi contro il dissesto idrogeologico, proposte da Regione (DG Territorio e Protezione civile) quasi 2 anni fa. Per le opere di ripristino, contenimento, messa in sicurezza e consolidamento su 11 province lombarde, sono stati complessivamente stanziati 3 milioni di euro.

I progetti sono stati finanziati sino al livello esecutivo e sono stati selezionati a partire dal Repertorio Nazionale delle opere di difesa del suolo (Sistema RenDIS), secondo una graduatoria definita in base al punteggio assegnato a ciascun intervento. I fondi saranno trasferiti progressivamente sulla contabilità speciale di Regione Lombardia e intanto si dovrà procedere con l'individuazione degli Enti Attuatori cui affidare la progettazione dell'intervento.



Per la provincia di Sondrio i fondi ammontano a quasi 470.000 euro. Serviranno per la progettazione del consolidamento del vallo paravalanghe del Corno di Braccia a Chiesa in Valmalenco (423.400 euro) e per la sistemazione idrogeologica del torrente Fabiolo al Sirta in comune di Forcola (45.100 euro), come da segnalazioni effettuate all'epoca dalle rispettive amministrazioni comunali.