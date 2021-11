Fontana a Sondrio "ascoltiamo la voce dei valtellinesi"

Occorre migliorare il sistema infrastrutturale e della digitalizzazione, insistendo in maniera decisa sugli aspetti della sostenibilità.

"Una grande opportunità e una grande vetrina, per le quali è necessario dare un grande impulso sin da oggi. Il 2026 è molto più vicino di quello che si pensi ed è proprio in questa fase preparatoria che serve un'azione forte e coesa da parte di tutti i soggetti chiamati in campo".

Lo ha detto il presidente della Giunta regionale Attilio Fontana che oggi a Sondrio ha incontrato la stampa in occasione del tour 'Territori olimpici: Lombardia protagonista', coordinato dall'assessore regionale Massimo Sertori e dal sottosegretario allo Sport, Olimpiadi e ai Grandi eventi Antonio Rossi.

"Da tempo - ha aggiunto il governatore - siamo al lavoro per migliorare il sistema infrastrutturale e della digitalizzazione, insistendo in maniera decisa sugli aspetti della sostenibilità. Tematiche che il futuro ci chiede e ci impone. Ciò deve accadere trovando anche qualche idea 'in più'. E non a caso - ha proseguito Attilio Fontana - siamo qui per ascoltare idee nuove e proposte che giungono dal territorio, dai cittadini, dagli stakeholder".

"Recepiamo i consigli di chi a vario titolo può dare input importanti - ha spiegato Fontana - per seguirli e vincere insieme la scommessa di organizzare un evento che abbia effetti importanti anche e soprattutto dopo il 2026. Lavorando tutti insieme, nella stessa edizione, centreremo l'obiettivo. E' una scommessa che dobbiamo vincere insieme".

Fontana ha evidenziato, infine, "la necessità che vengano dati poteri straordinari a una società partecipata dalle Regioni interessate, che verrà istituita ufficialmente il 18 novembre".

"Un punto fondamentale - ha concluso il governatore - per superare eventuali situazioni che potrebbero essere ingessati dal complesso normativo o dai lacciuoli della burocrazia".