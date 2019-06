Foreign fighter italo-marocchino arrestato a Brescia

Lombardia regione con il più alto tasso di immigrazione e numero di stranieri richiedenti asilo

Questa mattina, venerdì 28 Giugno, la Polizia di Stato di Brescia, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, ha arrestato il “foreign fighter” Samir Bougana, 25enne italo-marocchino.

Il reato che gli viene imputato è quello di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Bougana, nato in Provincia di Brescia, nel 2013 ha raggiunto la Siria dalla Germania unendosi inizialmente alle milizie qaediste e poi a quelle dello Stato Islamico. In Germania si era trasferito tempo addietro cominciando a frequentare ambienti islamisti che avevano contribuito a farlo radicalizzare.

«E’ l’ennesimo caso in Lombardia di foreign fighter – ha dichiarato l’Assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, di Regione Lombardia, Riccardo De Corato -. Siamo la Regione con il più alto tasso di immigrati e di extracomunitari richiedenti asilo. Milano e la Lombardia sono diventati, oramai, un crocevia dove gli stranieri possono circolare liberamente e compiere, quotidianamente, atti di delinquenza. I dati sono davvero allarmanti e confermano, ancora una volta, che avevamo ragione quando dicevamo che sui barconi, insieme a tanti presunti profughi, sarebbero arrivati anche delinquenti e terroristi: dal Gennaio 2015 al marzo 2019 sono state effettuate, oltre a diversi arresti, 384 espulsioni per terrorismo, circa un terzo delle quali sono avvenute in Lombardia, dove si è verificato il maggior numero di arresti di soggetti radicalizzati. È evidente – ha concluso De Corato – la necessità di un intervento immediato per mettere fine a questa situazione che peggiora di giorno in giorno».