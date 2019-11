Foresete progetti per 900mila euro in provincia di Sondrio

Stanziamento di Regione Lombardia per ripristino danni tempesta Vaia

La Regione Lombardia ha approvato la graduatoria relativa alla misura per il ripristino dei danni alle foreste (operazione 8.4.01 del Piano di Sviluppo Rurale). Lo stanziamento finanzia il recupero dei boschi danneggiati dagli eventi meteorologici eccezionali che si sono verificati nel 2018 (tempesta VAIA), come schianti da raffiche di vento, nubifragi o trombe d'aria.

I fondi finanziano 29 progetti, tutti quelli ammessi a istruttoria, presentati da enti di diritto pubblico, consorzi forestali, privati proprietari o possessori di boschi.

In provincia di Sondrio sette progetti per 900 mila euro:

Comune di Ponte di Valtellina

Comune di Montagna in Valtellina 253.552,95

Consorzio forestale alta Valtellina Bormio 65.991,97

Consorzio forestale alta Valtellina Bormio 73.135,37

Comune di Bormio 108.568,54

Comune di Tresivio 118.062,70

Comune di Grosio 29.795,78