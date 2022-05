Fratelli d’Italia incassa l’adesione al partito di Jonny Crosio

Il partito guidato da Giorgia Meloni continua a crescere in provincia di Sondrio e si arricchisce con il contributo di un importante esponente della politica locale.

Fratelli d’Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, continua la sua crescita in provincia di Sondrio “La famiglia di Fdi cresce e si arricchisce con il contributo di Jonny Crosio, ex senatore leghista, con alle spalle una grande esperienza amministrativa e politica” - dichiara Nicola Osmetti, responsabile della comunicazione di FdI in provincia di Sondrio, in apertura della conferenza stampa tenutasi oggi a Sondrio. – “Ringraziamo Crosio per aver accolto l’invito del partito e per essere subito entrato in sintonia con la squadra provinciale”.

Secondo Osmetti si tratta di un segnale importante per il partito che, intanto, prosegue nel suo percorso di crescita per dare risposte concrete a famiglie e imprese. Fratelli d’Italia continua infatti a cresce anche nei sondaggi secondo i quali, questa settimana, sarebbe passata al primo posto, con il 22,5%, in crescita dello 0,6% rispetto al mese scorso, superando un Pd in discesa al 22,1%.

L’annuncio ufficiale dell’adesione di Jonny Crosio al partito di Giorgia Meloni è anche l’occasione per presentare la linea politica di FdI in tema di concessioni idroelettriche.

“Abbiamo elaborato un documento grazie anche all’importante contributo di Crosio, gran conoscitore della materia, che è già stato condiviso e accolto positivamente dai vertici di partito, e di questo siamo molto orgogliosi” afferma Osmetti.

Il documento presentato da Osmetti sottolinea il carattere strategico e rilevante del settore idroelettrico e l’esigenza di garantire una tutela effettiva dell’interesse nazionale e una salvaguardia dell’autonomia e della sicurezza nazionale.

“La particolare situazione contingente ha evidenziato le lacune dovute ad una miope programmazione sull’approvvigionamento di energia indispensabile alla vita del nostro Paese, e per questo abbiamo voluto metterci in prima linea – dichiara Osmetti - per proteggere il nostro patrimonio energetico da società estere o fondi di investimento ne divengano proprietari.

La Valtellina, come altre zone soprattutto dell’alta Italia, è sede di diverse dighe e centrali che permettono l’approvvigionamento energetico a grandi città ed attività produttive. “E noi NON vogliamo che dall’estero vengano a fare shopping nella nostra valle!” è la ferma e convinta presa di posizione di Osmetti.

“Purtroppo, - prosegue Osmetti - con amarezza, ci siamo accorti, e si sono accorti anche i vertici di partito, che alcuni esponenti politici anche locali stanno rinunciando a tutelare l’interesse nazionale di un settore strategico per la sicurezza energetica dell’Italia e a garantire effettivi benefici ai territori."

Lo stesso Copasir, riferendosi alla sicurezza energetica e alle questione dell’idroelettrico, ha posto l’attenzione sul rischio di perdere il controllo di Asset strategici.

“Questo è solo uno degli importanti temi su cui sta lavorando Fratelli d’Italia in provincia di Sondrio, e sul nostro impegno torneremo presto a dar conto ai cittadini di Valtellina e Valchiavenna” conclude Osmetti.