Freccia Argento la Regione vara misura compensativa per evitare rincari

Agevolazioni per i pendolari della Milano-Piacenza

Uno stanziamento di 75.000 euro per consentire ai pendolari della Milano-Piacenza, in possesso della 'Carta plus Lombardia', di utilizzare il treno Frecciargento di Trenitalia senza alcun rincaro. Lo prevede una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta di Giunta regionale su proposta dell'assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile Claudia Maria Terzi.



Un provvedimento per tutelare i pendolari lombardi che viaggiano sulla Milano-Piacenza e rischiavano di essere penalizzati dalla progressiva sostituzione, a opera di Trenitalia, dei treni Frecciabianca con i treni Frecciargento, con relativo aumento tariffario.



L'intesa con Trenitalia ha consentito, attraverso questa misura compensativa varata da Regione, di scongiurare esborsi ulteriori per gli utenti lombardi, i quali dunque possono utilizzare la 'Carta plus Lombardia' anche sui Frecciargento tra Milano e Piacenza. Questo atto ci consente di formalizzare quanto avevo già chiesto a Trenitalia attraverso una lettera ai vertici della società, non appena erano state attivate le corse Frecciargento.