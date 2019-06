Frontalieri, ristorni pagamenti in due tranche

Tra Canton Ticino e Regione Lombardia dialogo proficuo che porta a risultati

Il Consiglio di Stato Ticinese procedera' al pagamento all'Italia della quota dei cosiddetti ristorni per l'anno 2018, dei lavoratori frontalieri, secondo l'accordo italo-svizzero del 1974. Il pagamento avverra' in due tranche e terra' conto della situazione creditizia degli enti pubblici ticinesi nei confronti del Comune di Campione d'Italia.

«Il provvedimento del Consiglio di Stato Ticinese - ha commentato l'assessore ai rapporti con la Confederazione Elvetica Massimo Sertori - definisce il pagamento della prima tranche di circa 80,5 milioni di franchi svizzeri in relazione al totale complessivo di oltre 84 milioni, mentre la seconda tranche risulta essere di 3,8 milioni, pari all'importo che gli enti ticinesi devono riscuotere da Campione d'Italia al fronte dei servizi erogati. L'auspicio - ha sottolineato Sertori - e' che il Governo italiano si attivi a sistemare la situazione di Campione d'Italia e quindi anche il conseguente pagamento della seconda tranche».



«I rapporti tra Lombardia e Ticino sono sempre piu' intensi e proficui - ha spiega l'assessore - al punto che stiamo seguendo la road-map condivisa e approfondendo anche la questione della fiscalita' dei frontalieri per addivenire alla modifica della bozza del 2015 e farla confluire ai relativi Governi centrali. L'intento e' quello di sbloccare la situazione di empasse creatasi in questi anni cercando soluzioni che sul fronte lombardo non penalizzino i nostri frontalieri, ma al tempo stesso possano andare incontro alle esigenze manifestate degli amici ticinesi».



«Tra Canton Ticino e Regione Lombardia - ha continuato - gli incontri sia tecnici che politici sul tema stanno procedendo e anche grazie a questo l'interlocuzione tra i rispettivi Governi ha subito una accelerazione nell'ultimo periodo. La soluzione possibile ai problemi sta nascendo dal basso coinvolgendo i territori e le parti interessate. Solo lavorando insieme si potra' proporre ai Governi un percorso condiviso».



Secondo l'assessore "Per Regione Lombardia i rapporti con la

Svizzera sono fondamentali e quindi utilizzera' fino in fondo

tutti i canali diplomatici per risolvere le problematiche comuni

che emergeranno di volta in volta e questo puo' essere fattibile

solo con un continuo dialogo. Anche grazie agli ottimi rapporti

tra Regione e Governo del Canton Ticino - ha concluso -

riusciremo ad agevolare le soluzioni ai problemi che fanno a

capo tra gli Stati".