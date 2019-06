Fulmini. La Lombardia la regione più temporalesca

La più alta densità al mondo in Venezuela. Dovremmo aspettare circa 200 anni per essere colpiti da un fulmine

Ogni 3 secondi un fulmine si abbatte su qualche punto della terra, scaricando al suolo una corrente elettrica pari a quella necessaria per mantenere accese, seppure per qualche millesimo di secondo, 50.000 comuni lampade da 100 Watt.

La densità dei fulmini in Italia

Ogni anno in Italia cadono 1,2 milioni di fulmini. La regione più colpita è la Lombardia – 98.000 all’anno contro i 38.000 della Sicilia – con una media di 4 folgori per km quadrato. Come dire che qui la probabilità che un fulmine colpisca il nostro corpo (superfice orizzontale di circa 20 cm2 ) è di 1a 20 milioni. Ovvero bisognerebbe aspettare mediamente 200 anni in Lombardia perché un fulmine ci colpisca, ma, sfortunatamente… non viviamo così a lungo...https://www.meteogiuliacci.it/curiosit%C3%A0/fulmini-la-lombardia-la-regione-pi%C3%B9-temporalesca