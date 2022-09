Fungaiolo di 56 anni perde la vita a Tesino

L'equipe medica è stata sbarcata con il verricello e, dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato, ha provveduto ad evacuare la salma consegnandola infine all'autorità.

Un fungaiolo di 56 anni residente in provincia di Bergamo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in località Ponte Rotto nel comune di Castello Tesino. Le operazioni di soccorso sono incominciate intorno alle 15.45, quando l'amico che accompagnava l'uomo nell'uscita, residente invece proprio a Castello, ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 segnalando l'incidente.

Il 56enne bergamasco si trovava nei pressi del Rio Eguaduna in compagnia dell'amico quando, scivolando lungo il sentiero a causa di un piede in fallo, è precipitato per circa 20 metri dentro una forra di roccia marcia, finendo nel ghiaione sottostante e morendo sul colpo.

La Centrale unica di Trentino Emergenza, con il coordinatore dell'Area operativa Trentino Orientale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino ha chiesto l'intervento dell'elicottero, coadiuvato nella localizzazione del target dal personale della locale stazione di Tesino, fin da subito operativa sul posto.

L'equipe medica è stata sbarcata con il verricello e, dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato, ha provveduto ad evacuare la salma consegnandola infine all'autorità. Sono stati evacuati con l'elicottero anche tutti i presenti - l'amico della vittima e i soccorritori - vista la pericolosità e l'insidiosità del terreno.