Furti trattori, assessore Agricoltura di regione Lombardia incontra il Questore di Milano

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha incontrato il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, per discutere del fenomeno dei furti di trattori e attrezzature agricole che è sempre più diffuso nelle campagne lombarde e, specificatamente, in questo ultimo periodo, in quelle del Milanese

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha incontrato il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, per discutere del fenomeno dei furti di trattori e attrezzature agricole che è sempre più diffuso nelle campagne lombarde e, specificatamente, in questo ultimo periodo, in quelle del Milanese. È stato quindi deciso di attivare una collaborazione permanente tra Regione, Questura e associazioni di categoria per prevenire il problema e attivare azioni di contrasto.

“Ormai da anni – sottolinea l’assessore Beduschi – vere e proprie bande specializzate fanno razzia nelle nostre campagne, rubando trattori e macchinari che vanno ad alimentare una rotta criminale verso soprattutto i Paesi dell’est o l’Africa, oppure il mercato clandestino dei ricambi, causando un danno economico pesantissimo agli agricoltori, che, inoltre, si vedono sottratte attrezzature fondamentali per il loro lavoro”.

Secondo le stime, il traffico internazionale di trattori rubati in Italia supera il valore di 300 milioni di euro l’anno e la Lombardia risulta una delle regioni più colpite, soprattutto nella fascia di trattori di media e alta potenza, in particolare quelli più moderni e dotati di sistemi sempre più sofisticati per l’agricoltura di precisione.

“Oltre al danno per il singolo agricoltore – aggiunge Beduschi – si compie anche la beffa per il nostro settore primario, che vede sottratte macchine e attrezzature frutto di importanti investimenti e, di fatto, messe a disposizione di Paesi concorrenti per i quali produrre cibo nel rispetto di standard qualitativi e ambientali rigorosi non rappresenta certo una priorità”.

“Il questore Petronzi – conclude Alessandro Beduschi – mi ha ribadito tutta l’attenzione delle forze dell’ordine per potenziare il contrasto a questo fenomeno, aumentando i controlli e il presidio del territorio a partire da questi mesi importantissimi per la stagione agricoltura, dove l’utilizzo dei trattori è massimo e a maggior ragione un furto diventa ancora più grave”.