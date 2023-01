Gabriele Matli è oro nella 10 km TC agli EYOF

Molto bene anche gli altri fondisti delle Alpi Centrali con Federico Pozzi quinto e Nicolò Bianchi nono.

E’ subito oro per lo sci di fondo delle Alpi Centrali agli EYOF che si stanno disputando in Friuli Venezia Giulia. Il formazzino, tesserato per le Fiamme Gialle, Gabriele Matli, si mette al collo la medaglia più preziosa, dominando dalla partenza all’arrivo la 10 km TC, corsa sulla pista di Sappada, con il tempo di 23’27”05. Alle sue spalle due svedesi: Simon Nordlander staccato di 47” e Hugo Nilson staccato di un solo decimo dal compagno. Molto bene anche gli altri fondisti delle Alpi Centrali con Federico Pozzi quinto e Nicolò Bianchi nono.