Gallera, sanità "mai soli"

Regione Lombardia, sabato 20 gennaio, ha organizzato a Milano, dalle 10.00 alle 13.00 - presso l’Auditorium Testori di Piazza Città di Lombardia, 1 la prima edizione del “Premio Mai soli” riservato alle Associazioni di Volontariato che operano nell' ambito sociosanitario.

L’iniziativa vuole riconoscere pubblicamente l’alto valore e il prezioso contributo che, sul territorio regionale, i volontari assicurano ai pazienti e alle famiglie, agendo come fattore qualificante dei servizi per il welfare in Lombardia.

“Dopo quasi due anni alla guida dell’assessorato al Welfare non potevo non trovare il modo per ringraziare quell’esercito del bene che accanto a medici e operatori ha contribuito a rendere la sanità lombarda una vera eccellenza. Da qui è nata l’idea del premio #MAISOLI, che ripeteremo anche i prossimi anni dando a tutte le associazioni di volontariato sanitarie e del soccorso di ottenere un riconoscimento per il prezioso lavoro che svolgono per aiutare chi soffre”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera nel corso della prima edizione, del premio #MAISOLI questa mattina, a Palazzo Lombardia, il riconoscimento che Regione Lombardia assegna da quest’anno a tutte le associazioni di volontariato che si sono particolarmente distinte nell’ambito ospedaliero e del soccorso sanitario.

Sono 36 le associazioni premiate, selezionate tra quelle indicate dalle Direzioni strategiche di Ats, Asst, e Fondazioni Irccs pubbliche del territorio regionale e suddivise in 5 gruppi: ‘Con la vita’; ‘Con i bambini’; ‘Con i più fragili’, ‘Con chi ha bisogno’; ‘Riconoscimenti regionali’.

Il premio consiste nella riproduzione della 'Stele della solidarietà', da oggi ribattezzata simbolo del volontariato e della beneficenza, ideata e in fase di realizzazione dall'artista erbese Ilaria Beretta, su pietra di Vicenza, che sfiorerà i tre metri di altezza e sarà collocata nell'area di accesso dell'Ospedale Niguarda di Milano. Il monumento e i trofei che in dimensioni ridotte sono stati riprodotti dall'opera originale, vengono donati dall'imprenditore Christian Aldieri della fondazione di beneficenza Hope. L'opera che traduce la congiunzione della terra al cielo rappresenta l'estrusione della Rosa Camuna, simbolo della Lombardia, riproponendola come pregevole espressione artistica che ha già raccolto il primo importante positivo testo Critico della professoressa Eleonora Fiorani, filosofa della scienza.

Durante l’evento, condotto da Cesare Cadeo e Lucrezia Lombardo c’è stato anche spazio per l’intrattenimento, con lo show dei comici Ale & Franz, quello acrobatico di Romina Minadeo e Mauro Ardenti e di magia emozionale di Alessandro Politi.

Di seguito sono elencati gli enti proponenti e le associazioni premiate.