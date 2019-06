Gemona del Friuli escursionista austriaco precipita sul Champion

Grave incidente questo pomeriggio, sabato 8 Giugno, intorno alle 14.30 nelle Prealpi Giulie lungo i pendii che scendono dalla cima del Monte Chiampon.

Grave incidente questo pomeriggio, sabato 8 Giugno, intorno alle 14.30 nelle Prealpi Giulie lungo i pendii che scendono dalla cima del Monte Chiampon. A farne le spese un cittadino austriaco R. S., trentanovenne di Knittelfeld.

L’escursionista è precipitato lungo la discesa che dalla cima conduce verso Sella Foredor già teatro, in passato, di diversi incidenti mortali: è infatti scivolato per un centinaio di metri procurandosi molti traumi in diverse parti del corpo, tra cui il capo, ma è sempre rimasto cosciente. L’uomo era assieme ad una comitiva di conterranei, una decina di persone in tutto, tra i quali c’erano anche dei membri del soccorso alpino austriaco che gli hanno prestato i primi soccorsi, immobilizzandolo e coprendolo con un telo termico in attesa di aiuto.

Sul posto si sono recati subito a piedi da Sella Foredor due tecnici della stazione di Gemona - Udine del Soccorso Alpino e Speleologico regionale - allertato alle 15.15 - in attesa dell’elicottero della centrale operativa che era momentaneamente impegnato altrove.

Quando l’elicottero si è liberato, l’equipe di bordo ha potuto raggiungere il ferito, sbarcare con il verricello l’equipe sanitaria con l’aiuto del tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, stabilizzare il ferito e trasportarlo all’ambulanza che attendeva a Malga Cuarnan per fornirgli immediatamente un aiuto più avanzato prima di trasportarlo in ospedale.

Sul posto è giunto anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco da Mestre, che ha sbarcato il personale sul posto. In tutto hanno preso parte alle operazioni dodici tecnici tra Soccorso Alpino e Guardia di Finanza. Le operazioni si sono concluse intorno alle 18.