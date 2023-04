Ginnastica artistica finale regionale a Sabbioneta

Numeri di rilievo, in linea con gli ottimi risultati in tal senso ottenuti dal Comitato lombardo in questa stagione 22/23.

Grande successo di partecipazione nella Finale Regionale CSI di ginnastica artistica riservata alle categorie "Super A" e “Top Level” andata in scena nel primo fine settimana di aprile in quel di Sabbioneta (MN).

Quasi 20 le società al via, per oltre 150 atlete in gara nella due giorni mantovana, in una disciplina che condensa una miscela esplosiva: eleganza, potenza e spirito.

Numeri di rilievo, in linea con gli ottimi risultati in tal senso ottenuti dal Comitato lombardo in questa stagione 22/23.

Numeri che soddisfano Paolo Fasani, Presidente Csi Lombardia: “Nella ginnastica (artistica e ritmica, ndr) abbiamo registrato in questa ripresa post covid una vera e propria esplosione di partecipanti, così come per diverse altre discipline sotto la nostra egida. Significa che la proposta del CSI, a partire da ciò che mettono in campo i Comitati Territoriali, è estremamente attraente e stimolante per le società”.

Un successo numerico che viaggia di pari passo all’altissimo livello agonistico visto in palestra nel corso del fine settimana in cui hanno ben figurato anche le ginnaste della Gymnica Tirano, presente con le finaliste categoria Allieve Sofia Saligari, Gloria Gurini e Fiamma Fomiatti e con Isabel Riello Maira Zucchetti e Sara Canobbio nella categoria ragazze. "Sofia Saligari si è piazzata 8a assoluta e medaglia di bronzo al volteggio, qualificandosi di diritto alla Finale Nazionale All around - racconta l'allenatrice Licia Alesiano - ottimo piazzamento per Gloria Gurini e Fiamma Fomasina, rispettivamene in 13a e 14a posizione.

Nella categoria ragazze ottimo 7° posto di Isabel Riello che per un soffio non rientra nell’All Around, ma si qualifica alle Finali Nazionali di specialità con la medaglia di bronzo alle parallele e il 5° posto al volteggio. Ottimo comportamento delle compagne di squadra Maira Zucchetti e Sara Canobbio, rispettivamente 12a e 13a, penalizzate da qualche imprecisione di troppo e lo studio di nuovi elementi non ancora ben assimilati".

"Ora ci aspettano i Campionati Nazionali CSI a Lignano Sabbiadoro dal 6 all’11 giugno - conclude Alesiano, decisamente soddisfatta per i risultati conseguiti dalle sue ginnaste - Impegno e costanza alla fine pagano sempre, il mondo della ginnastica quest’anno riserva tanti allori a tutte le ginnaste, non solo a livello locale, ma anche a livello internazionale. Vedere i nostri azzurri sul podio ai Campioni europei di ginnastica artistica è sicuramente un bello stimolo per tutto il movimento".