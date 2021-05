Giornata biodiversità nei mercati contadini, tappa anche in piazza Bertacchi a Sondrio

Appuntamento anche al mercato di Campagna Amica a Sondrio, tra dieta mediterranea e legalità

Il patrimonio di biodiversità del Paese si difende anche facendo la spesa al mercato, dove gli agricoltori portano le specialità custodite da generazioni e salvate durante la pandemia Covid dal rischio di estinzione. L’iniziativa è della Coldiretti che festeggia la giornata mondiale della biodiversità 2021, proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 22 Maggio di ogni anno, con appuntamenti nei mercati contadini di Campagna Amica in Lombardia, da Sondrio a Milano, da Brescia a Varese, da Cremona a Mantova.

A Sondrio il tema della dieta mediterranea si intreccia a quello della legalità: l’iniziativa al Mercato Coperto di Piazza Bertacchi coinvolge, con Coldiretti, un’importante realtà per il territorio, “Forme Impresa Sociale”: essa opera attraverso il progetto Porte Aperte di cui Forme è capofila e che vede il coinvolgimento di altri partner pubblici e privati.

Il progetto di Forme è sostenuto dal Fondo Sociale Europeo e si occupa di attivare azioni di inclusione sociale: uno di questi esempi è il Pastificio 1908, un laboratorio di pasta senza glutine situato all’interno della Casa Circondariale di Sondrio.

“L’evento di domenica sarà un’occasione per riflettere su queste tematiche e mostrare esempi positivi di valorizzazione sociale” dichiara Silvia Marchesini, presidente di Coldiretti Sondrio. “La scelta di affiancare il tema della legalità a quello della dieta mediterranea non è casuale, in quanto proprio i prodotti made in Italy sono le prime vittime del dilagare, all’estero, dell’agropirateria alimentare, che danneggia i veri prodotti della penisola: il cosiddetto “italian sounding” genera un giro d’affari internazionale “oscuro” che supera ormai i 100 miliardi”.

Le iniziative di domani coinvolgono l’intera Lombardia: tra i banchi dei mercati di Campatna Amica sarà possibile scoprire i cibi della dieta mediterranea, nati dall’ingegno della tradizione contadina e difesi in un anno di pandemia grazie alla più grande opera di valorizzazione della biodiversità mai realizzata nel Paese. Non mancheranno anche laboratori didattici dedicati alle api, fondamentali per la biodiversità considerato che – evidenzia la Coldiretti – dal loro lavoro dipendono, in una certa misura, ben 3 colture alimentari su 4.

Nella mattinata di domani sabato 22 maggio, a Milano al mercato agricolo di Porta Romana in via Friuli 10/a accanto alla mostra dedicata ai Sigilli di Campagna Amica, tesori della tavola salvati grazie al lavoro degli agricoltori, una nutrizionista darà consigli ai consumatori su come seguire una dieta alimentare completa ed equilibrata mentre il tutor del miele spiegherà l’importanza del lavoro delle api e la varietà dei mieli italiani. A Brescia, invece, al farmers’ market di piazzetta Cremona 12 in programma uno show cooking dei cuochi contadini di Campagna Amica dedicato ai piatti della dieta mediterranea.

Sempre domani, appuntamenti anche al farmers’ market del centro Pavesi a Milano con i consigli del nutrizionista, al mercato agricolo di Borgo Virgilio (Mantova) con esposizione a tema e distribuzione delle ricette contadine. Iniziative dedicate ai Sigilli di Campagna Amica anche all’agrimercato di Induno Olona (Varese) e a Pizzighettone (Cremona).

Martedì 25 maggio, invece, i Sigilli di Campagna Amica e i consigli dei cuochi contadini saranno protagonisti al mercato di Campagna Amica a Cremona presso i portici del Consorzio Agrario. Tutti i dettagli delle iniziative sul sito www.campagnamica.it