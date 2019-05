Giornata Mondiale del latte obiettivo valorizzare la filiera

La Regione Lombardia sta combattendo in maniera decisa contro le fake news legate al latte e i suoi derivati.

«La battaglia principale è quella dell’informazione. La Regione Lombardia sta combattendo in maniera decisa contro le fake news legate al latte e i suoi derivati. Il latte fa bene e ha proprietà nutritive importanti. Non possiamo permettere che alcuni media e alcune bufale che girano sul web facciano credere il contrario». Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi alla vigilia della Giornata mondiale del latte.

I numeri del settore nella nostra regione: 222 stabilimenti lavorazione del latte; 5.000 stalle (1.000 vendita diretta le altre consegnano); 580 mila vacche; 183 mila tonnellate di formaggi Dop prodotti ogni anno; 660 mila tonnellate di latte prodotte ogni anno.

«La Lombardia produce la metà del latte italiano. Per noi è una battaglia campale quella della valorizzazione del nostro oro bianco e dei prodotti di qualità che ne derivano. Stiamo imbastendo una massiccia campagna di comunicazione, partendo dalle scuole, per promuovere, insieme a tutta la filiera, le qualità del latte lombardo e favorire il consumo di questo prodotto centrale per il nostro sistema agrozootecnico» aggiunge «Nel breve termine, in accordo con le associazioni agricole e con le aziende della trasformazione, intendiamo stabilire un parametro di indicizzazione regionale del latte, tenendo conto degli andamenti e delle esigenze di mercato e delle caratteristiche qualitative» conclude l’assessore.