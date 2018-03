Giornate Fai, palazzo Pirelli aperto al pubblico

sarà possibile visitare l’Aula consiliare, la mostra permanente sui 60 anni del Pirellone e accedere al Belvedere

Tutto pronto per la 26esima edizione delle Giornate FAI di Primavera in programma per il 24 e 25 Marzo. Per l’occasione saranno oltre mille i luoghi d’arte e cultura aperti al pubblico in tutta Italia. Per la Lombardia anche quest’anno c’è Palazzo Pirelli, la sede del Consiglio regionale. Per le Giornate FAI di Primavera, il Pirellone sarà aperto al pubblico (ingresso gratuito) dalle ore 10,00 alle ore 17,30 (ultimo ingresso ore 16,30). Sarà possibile visitare l’Aula Consiliare, la mostra permanente sui 60 anni del Palazzo ed il Belvedere Jannacci. Per accedere bisognerà presentarsi all’ingresso della struttura da Via F. Filzi 22.

Sabato e domenica, all’apertura, le prime visite guidate della giornata saranno riservate ai non udenti e avverranno in collaborazione con l’Ente nazionale sordi.

Sabato 24 invece, dalle 10 alle 14, l'ingresso è riservato esclusivamente ai soci FAI.