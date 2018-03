Giro Rosa a Lanzada la settima tappa

Alla Villa Reale di Monza presentata, lunedì 26 Marzo, l'edizione 2018 del Giro d'Italia Internazionale Femminile WWT - Giro Rosa

La Villa Reale di Monza è stata scenario della presentazione ufficiale della edizione 2018 del Giro d'Italia Internazionale Femminile WWT - Giro Rosa, avvenuta lunedì 26 Marzo. Numerose le autorità presenti, dai comitati tappa, alle principali squadre e ai massimi vertici della Federazione Ciclistica Italiana, presieduta e rappresentata da Renato di Rocco insieme ai Commissario Tecnico della Rappresentativa Nazionale Italian femminile Edoardo Salvoldi.

La partenza da Verbania con la cronosquadre, si resta in Piemonte per la prima tappa in linea, piuttosto mossa, a Ovada. Il giorno seguente a Corbetta spazio alle ruote veloci per una frazione lunga e pianeggiante. La quarta tappa sarà in Emilia, a casa di Giorgia Bronzini nel centro di Piacenza: la tappa girerà nel territorio nei pressi del capoluogo emiliano, tra colline e Pianura Padana. Più impegnativa sarà il giorno successivo la frazione di Omegna, sul lago d'Orta, dove le colline del Vergante renderanno duro il tracciato. Dalla sesta tappa ecco le montagne: si parte da Sovico, in Brianza e si andrà in Valtellina dopo aver costeggiato la sponda orientale del Lago di Como per salire fino ai 1050 metri di Gerola Alta, primo arrivo in salita, ma è solo l'inizio la settima tappa (in Provincia di Sondrio) sarà una durissima cronoscalata che porta dai mille metri di Lanzada a quota duemila, presso la diga di Campo Moro, in Valmalenco. Il trasferimento per il gran finale porta la carovana in Veneto: a Breganze, tra Vicenza e l'Altopiano di Asiago, la terzultima frazione ruota intorno a Marostica dove si percorrerà il circuito della Rosina. Altimetria molto incerta, adatta a fughe. Il finale in Friuli è da leggenda: il Monte Zoncolan, dal versante occidentale di Ovaro con pendenze fino al 22% porterà le atlete nella storia dello sport, e la regina della 29° edizione sarà incoronata e portata in trionfo il giorno seguente nella festa conclusiva a Cividale del Friuli.

Durante la presentazione hanno sfilato le maglie del Giro Rosa fino alla più attesa la Maglia Rosa Colnago indossata con grande sorpresa da Claudia Cretti, vincitrice "ad honorem" del Giro 2018 per la quale il pubblico in sala ha dedicato una commovente e sentitissima Standing Ovation.

Le tappe del 29° giro Rosa:

1. Verbania - Verbania 15,500 km (Cronometro a squadre)

2. Ovada - Ovada 120,390 km

3. Corbetta - Corbetta 132 km

4. Piacenza - Piacenza 109 km

5. Omegna - Omegna 117,700 km

6. Sovico - Gerola Alta 114,100 km

7. Lanzada - Diga di Campo Moro 15 km (Cronoscalata Individuale)

8. San Giorgio di Perlena (Fara Vicentino) - Breganze 121,600 km

9. Tricesimo - Monte Zoncolan 104,700 km

10. Cividale del Friuli - Cividale del Friuli 120,300 km