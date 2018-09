Gli atleti valtellinesi Corvi, Trotti e Vitali alle Olimpiadi 50&più

Quest’anno l’evento nazionale ha avuto luogo in Toscana la Valtellina nelle competizioni si è aggiudicata l'11° posto

Sport, relax e convivialità si sono confermati gli ingredienti di successo delle Olimpiadi 50&Più, evento nazionale itinerante che quest’anno ha fatto tappa in Toscana. L’atteso appuntamento, alla sua 25a edizione, ha avuto luogo nella località di San Vincenzo in provincia di Livorno dal 15 al 23 settembre. I ‘veterani’ 50&Più provenienti da tutta Italia si sono cimentati nelle diverse discipline sportive previste dalle Olimpiadi: nuoto, maratona, marcia, bicicletta, bocce ecc.. I concorrenti hanno gareggiato suddivisi in categorie e per classi d’età.

La rappresentanza valtellinese, guidata da Andreina Corvi, si è nuovamente distinta per i risultati ottenuti, nonché per la sportività e la voglia di divertirsi. Per la provincia di Sondrio i partecipanti sono stati in tutto 18 (nella foto a corredo del presente comunicato): Marisa Bonesi, Mauro Corchia, Pietro Lorenzo Covaia, Andreina Corvi, Gianni De Stefani, Alba Dei Cas, Fausta Lucchina, Remo Martinoli, Adele Mozzi, Italo Patriarca, Gina Pedretti, Luciano Rech, Giovanna Schenatti, Dino Succetti, Mirella Trotti, Elsa Vanotti, Santina Vanotti e Margherita Vitali.

La rappresentanza valtellinese ha ottenuto l’11° posto assoluto sul totale delle 42 province italiane partecipanti e 7 medaglie. Queste ultime sono state vinte da: Mirella Trotti (3 medaglie, di cui 1 oro nella maratona e 1 oro nella marcia, e 1 bronzo nel nuoto stile rana); Margherita Vitali (2 medaglie, di cui 1 oro nella marcia e 1 oro nella maratona); e Andreina Corvi (2 medaglie, di cui 1 oro nella maratona e 1 argento nella marcia).