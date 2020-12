Gran Premio Italia buon risultato per Eleonora Pizzi: 4^ tra gli Aspiranti

Nello Slalom Gigante di martedì 22 Dicembre, invece prestazione meno brillante per la Pizzi, che ha chiuso in 50^ posizione.

Eleonora Pizzi torna da Folgaria, dove si sono svolte due gare femminili (uno Slalom Gigante e uno Slalom Speciale valevoli per il GPI – Gran Premio Italia) con un ottimo risultato: 23^ assoluta nello Slalom mentre tra gli Aspiranti sfiora il podio guadagnandosi un meritato 4° posto.

“E’ stata la sua prima esperienza in gare FIS – spiega l’allenatore Pier dei Cas – volevamo che iniziasse a misurarsi in queste competizioni di più alto livello e lo ha fatto in maniera splendida ottenendo anche un ottimo risultato nella classifica Aspiranti. C’è ancora da lavorare ma Eleonora si è dimostrata all’altezza”.

Nello Slalom Gigante di martedì 22 Dicembre invece prestazione meno brillante per la Pizzi, che ha chiuso in 50^ posizione. Visto il risultato di ieri nello Speciale possiamo dire che nel Gigante di ,martedì ha pagato lo scotto dell’esordio, subito dimenticato. Per la cronaca, il Gigante è stato vinto da Roberta Midali col tempo di 1’55”40.