Grande risultato per il Rugby Femminile valtellinese che nello scorso weekend, che in occasione dell’attività di sviluppo e selezione regionale femminile svoltasi a Padova, ha prestato ben 5 atlete tra U18 e U16. Tutte e tre le Società Valtellinesi hanno visto rappresentati i propri colori; due le atlete per Delebio e Sondrio e una per Sondalo. Silvia, Elodie, Eleonora, Irene hanno vestito la maglia U18 e Giorgia quella U16 ed hanno messo in campo tutta la determinazione e la grinta tipiche dei valtellinesi. Le due rappresentative hanno affrontato le pari età di Veneto Est e Ovest e Friuli. L’alto livello di gioco ha messo in forte difficoltà le U18 ma ha invece esaltato le U16 che sono uscite imbattute da tutte le sfide. Ciò rappresenta una grossa soddisfazione per la società sondriese e per tutto il team femminile targato AlpiYò.

A rimarcare la qualità del lavoro svolto in questi primi anni di attività è arrivata anche la chiamata al Raduno Nazionale Seven U18, che si terrà dal 29 al 31 Marzo a Parma in preparazione al Torneo Internazionale Seven di Vichy, della nostra Silvia Spini, alla quale vanno tutti i nostri migliori complimenti per aver raggiunto un traguardo così prestigioso.