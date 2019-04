Grande successo per 'Free ski pass 2019"

Oltre 10 mila ragazzi "under 16" sulle piste lombarde

Oltre 10 mila ragazzi 'under 16' negli ultimi due week end del mese di marzo hanno aderito a 'Free skipass 2019'. A tracciare il bilancio dell'iniziativa è l'assessore regionale allo Sport e Giovani.



Il progetto, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il consorzio di aziende funiviarie Anef Ski Lombardia, ha l'obiettivo di incentivare la pratica dello sci. L'iniziativa ha consentito ai residenti in Lombardia fino a 16 anni di sciare gratuitamente in tutte le stazione sciistiche regionali aderenti, nel week end del 23/24 e 30/31 Marzo.

Fondata nel 2007 a Milano, Anef Lombardia è un'associazione di categoria nata con l'obiettivo di rappresentare e tutelare gli operatori economici del settore funiviario. A oggi, fanno parte dell'associazione 41 associati tra imprese regionali e aziende locali dedicate alla mobilità turistico-sportiva.