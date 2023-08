Grande successo per la Summer Valtellina League

La giornata delle stelle è stata un successone e ha aperto al meglio la settimana riservata al beach volley.

I bellissimi campi del centro sportivo di Vassalini a Chiesa in Valmalenco, allestiti con cura dall’Asd 1999 Valmalenco, sono stati il teatro di una stupenda giornata di beach volley. L’iniziativa, fortemente voluta e organizzata dal Consorzio Turistico Sondrio & Valmalenco con il supporto del Comune di Chiesa e della Up Events, è inserita nella Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportiva, allestita da Up Events e sostenuta anche da Regione Lombardia e Provincia di Sondrio oltre che da alcune amministrazioni locali, che mira ad implementare il flusso turistico in provincia di Sondrio attraverso l’organizzazione di eventi sportivi di un certo spessore. Valtellina Summer League che avrà i suoi momenti clou dal 1 al 3 settembre, con 4 amichevoli di basket con squadre maschili di serie A a Bormio e Sondrio, e il 16 e il 17 settembre, col torneo di pallavolo che vedrà in campo a Sondrio quattro squadre professionistiche.

La “giornata del beach” ha fatto di nuovo centro con una formula unica nel suo genere: perché non è facile vedere interagire gomito a gomito ragazzi dilettanti e 4 stelle dello sport, in questo caso del volley italiano, pronte a firmare autografi, a far selfie e foto con la massima disponibilità. Quattro le professioniste di serie A1 presenti domenica a Chiesa in Valmalenco: Federica Stufi, centrale ex nazionale ed ora capitano della Volley Bergamo 1991, Jennifer Boldini, la palleggiatrice della Unet E-Work Busto Arsizio di coach Julio Velasco, Vittoria Piani, opposto neo “pantera” della Imoco Conegliano Veneto campionessa d’Italia, e Ilenia Moro, libero di Pinerolo reduce dalla scorsa “pazzesca” stagione nella quale è stata una delle migliori interpreti del ruolo dell’intero campionato italiano.

Una giornata che è incominciata alle 9 del mattino quando 6 squadre valtellinesi, tre maschili e tre femminili, hanno dato vita ai turni eliminatori del torneo di beach. Ragazze provenienti da Sondrio, girffate Nuova Sondrio Sportiva Volley, e dai paesi limitrofi ma da segnalare anche la presenza di due giovanissime ragazze arrivate da Chiavenna e tesserate per la V36. A livello maschile nutrita la pattuglia della NSSV Sondrio, con due squadre, e quella di Cosio Valtellino. Subito dopo la pausa pranzo, effettuata tutti insieme al bar del centro sportivo di Vassalini, è incominciata la seconda parte della “giornata del beach” con le finali dei due tornei. Ma il momento clou della giornata è stato l’atto conclusivo quando le 4 Pro, divise in due squadre, hanno scelto i migliori 2 maschietti e le 2 migliori ragazze dando vita ad una bella partita di beach volley che ha divertito il numeroso pubblico presente. Entusiasmo alle stelle per le giovani e i giovani dilettanti valtellinesi che hanno potuto giocare insieme a 4 giocatrici professioniste. E non è di certo una cosa usuale.

Da lunedì (fino a venerdì 4 agosto) è poi incominciato un camp di beach volley con Ilenia Moro e Vittoria Piani che, aiutate da coach Antonio Leusciatti, hanno spiegato i rudimenti della disciplina ad una trentina di giovanissime e giovanissimi pronti a divertirsi e a “faticare” sempre sui due bellissimi campi da gioco del Centro Sportivo Vassalini di Chiesa in Valmalenco. A breve avrà inizio la seconda parte della Valtellina Summer League con le amichevoli di basket maschile e col torneo Città di Sondrio di pallavolo femminile.

Quest’anno, per la prima edizione dal 31 agosto al 3 settembre, saranno presenti a Bormio, Cepina e Sondrio Pallacanestro Varese, Basket Brescia Leonessa, Pallacanestro Cantù e gli svizzeri della Sam Massagno che daranno un primo tocco di internazionalità all’evento. A metà settembre, nel fine settimana dal 15 al 17 settembre, a Sondrio saranno in scena le ragazze del volley con il quadrangolare “Città di Sondrio” giunto alla sua seconda edizione. Sul rinnovato parquet del “PalaScieghi – Pini” si incontreranno le formazioni del Vero Volley Milano, del Volley Bergamo 1991, della Futura Volley di Busto Arsizio e delle francesi del Volley Mulhouse Alsace. (Fulvio D'Eri)