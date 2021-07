Grandi eventi sportivi, Lombardia protagonista assoluta

Nel 2021 aumentano gli appuntamenti Top finanziati da regioni

“Dal basket alla pallavolo, dallo sci al canottaggio, dal trekking ai motori, la Lombardia si conferma anche quest’anno protagonista nello sport in Italia, in Europa e nel mondo. La Giunta regionale ha approvato un incremento di 390.000 euro sul bando ‘Grandi eventi sportivi 2021’ che permetterà di soddisfare, con finanziamenti a fondo perduto, tutte le domande di sostegno alle manifestazioni agonistiche di respiro internazionale”

Nel giorno in cui a Milano viene presentato il Masterplan del Villaggio Olimpico per i Giochi invernali 2026, Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi, evidenzia come “in questo periodo di ripartenza post-Covid, il supporto della Giunta è quanto mai fondamentale per assicurare la realizzazione stessa delle gare, così importanti per le discipline interessate, per la nostra economia e per la ripresa dell’intero movimento sportivo regionale e nazionale”.

“Con un budget portato da 675.000 a 1.065.000 euro – prosegue il pluricampione olimpico – la Giunta Fontana conferma il suo appoggio concreto e costante allo sport. Un aumento che garantisce il cofinanziamento di ulteriori 26 manifestazioni, portando così a 43 il totale dei grandi eventi supportati dalla Regione. Prove di forte richiamo per il loro valore agonistico che, grazie anche all’attenzione dei mass media, favoriscono il rilancio di tutto il movimento e la sua ripartenza dopo i mesi difficili del ‘lockdown’. Questa misura si inserisce nella manovra di sostegno a 360 gradi dell’intero movimento sportivo decisa dalla Giunta regionale. Un’azione che spazia dall’attività di base alla ristrutturazione degli impianti sportivi, dall’aiuto alle Federazioni ai contributi per i campus per ragazzi”.

“I grandi eventi sportivi, in programma nei prossimi mesi sul nostro territorio, potranno contribuire rafforzare l’immagine della nostra regione nel mondo, con effetti positivi sull’economia. Le gare internazionali finanziate, infatti, rappresentano importanti occasioni di visibilità all’estero per l’intero territorio e contribuiscono al rafforzamento della nostra immagine incrementandone l’appeal. La prospettiva cui puntiamo è di diventare entro il 2026 la locomotiva olimpica d’Italia e d’Europa, per sfruttare al massimo il traino sportivo, economico, turistico e culturale garantito dai Giochi invernali di Milano-Cortina”.

Di seguito l’elenco degli eventi finanziati:

Tappa in provincia di Sondrio del Giro d’Italia 2021;

Tappa Abbiategrasso-Alpe Mera Giro d’Italia 2021;

European Cup Women’s Discesa Libera;

Frecciarossa Final Eight 2021 Pallacanestro;

Prova di Coppa del Mondo Individual Sprint Vertical 2021 Adamello Ski Pontedilegno-Tonale;

European Cup Alpine Ski 2021;

Giro di Lombardia 115ª edizione;

Supercoppa Italiana 2021 Pallavolo Italiana Serie A femminile;

Campionati Italiani Assoluti di Sci Alpino Livigno;

Adamello Ultra Trail;

Next Gen ATP Finals;

International Six Days of Enduro;

Finale Coppa Italia Seria A Pallavolo maschile;

2021 iQFOIL Junione&Youth World Championships;

Grand Prix di Ginnastica;

Final Qualification Regatta 15ª World Rowing International Pararowing Regatta Gavirate;

Valtellina Wine Trail;

2021 World Triathlon Para Championship Milan;

Mondiale Motocross delle Nazioni Mantova;

Gran Premio Nuvolari 2021 31ª edizione;

Grigne Skymarathon Trofeo Davide Invernizzi;

Campionato Mondiale RS500;

Mondiale Gran Premio d’Italia Enduro Città di Edolo 2021; Masters European Championship 2021 Vela Gargnano;

UIM F2 World Cup e Trofeo FIM Formula Junior;

93° Il Piccolo Lombardia;

ISSF World Cup Shotgun 2021;

72ª Centomiglia del Lario;

XTERRA Italy Garda Lake;

69° Raid Motonautico Internazionale Pavia-Venezia;

Lonato 2021 WSPS Para Trap World Championships;

Campionati Europei Femminili di Polo;

KM Verticale Chiavenna Lagunc;

Val Bregaglia Trail;

Antare Fight Night;

Gran Premio della Lombardia Supermoto 2021;

Aspria Tennis Cup 2021;

Internazionali di Tennis di Bergamo Trofeo Faip Perrel;

44° Rally 1000 Miglia;

20ª Gara Internazionale di MountainBike Gimondibike;

30ª MarathonBike della Brianza – Campionato Italiano Marathon FCI XCM 021;

50° Trofeo Vallecamonica;

5ª Gran Fondo Tre Valli Varesine – Uci World Series.