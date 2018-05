Gravedona: incontro sulle cure palliative

L'associazione Architetto Bruno Comi di Gravedona, con il patrocinio dell’Ats della Montagna di Regione Lombardia e la collaborazione dell’Associazione Accanto onlus – Amici dell’Hospice San Martino di Como, organizza per sabato 12 maggio una giornata di sensibilizzazione sulle cure palliative e sul nuovo modello organizzativo definito dalle norme regionali.

Il convegno si svolgerà sabato 12 Maggio dalle 8.30 alle 13.30 presso l'Ospedale “Moriggia Pelascini” di Gravedona. Diversi gli argomenti trattati, dalle cure palliative e l’organizzazione del servizio sul territorio, alla nuova legge sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento e cure. Con il patrocinio di dell’Ats della Montagna di Regione Lombardia e la collaborazione dell’Associazione Accanto onlus – Amici dell’Hospice San Martino di Como.

Il convegno rivolto ai medici “Dall’ambulatorio al domicilio del Paziente quale via di cura accanto alla Persona inguaribile. La fondamentale collaborazione fra Medico Curante e l’Equipe Multidisciplinare di Cure Palliative” mira a costruire una collaborazione che faciliti l'accesso alle cure palliative e migliori i rapporti con l’Unità di Cure Palliative Domiciliari che Accanto Onlus gestisce sul territorio del medio e alto Lario.

La giornata proseguirà a Palazzo Gallio a Gravedona nel pomeriggio con due appuntamenti a ingresso libero per tutta la popolazione. Alle 15.30 si terrà la presentazione e la proiezione della mostra “L’abbraccio del Pallium, Misericordia e cura” da parte della curatrice, dottoressa Paola Marenco.

La mostra, realizzata dall’Associazione Medicina e Persona, riflette sul bisogno di salute e di felicità che è presente in ogni essere umano e sull’origine del significato del “prendersi cura”. Vuole interrogarsi su una domanda che ci riguarda tutti: che cosa veramente chiede la mano tesa verso di noi de “La malade” di Roger de la Fresnaye? E quindi che cosa veramente risponde a quella domanda di aiuto?

La risposta viene cercata ripercorrendo in breve la storia della cura e soprattutto la vita straordinaria di Cicely Saunders fondatrice degli Hospice e delle cure palliative, ma anche origine di un metodo che interpella ogni tipo di presa in cura dell'uomo." Alle 16.30 il pomeriggio proseguirà in musica con il gruppo D’Altrocanto, che eseguirà brani di musica popolare e alcune canzoni di Enzo Jannacci, il medico-cantautore che ha speso la sua vita a curare i malati e a cantare le vicende umane dei più deboli.

Gli interventi musicali saranno intramezzati da alcune testimonianze di operatori, volontari e familiari che hanno fatto esperienza dell'assistenza domiciliare. Conduce Alessio Brunialti, giornalista ed esperto musicale. Il gruppo di musica popolare D’Altrocanto ha al suo attivo più di venti anni di spettacoli e concerti per le piazze, i teatri e le chiese del Nord Italia e del Canton Ticino.

La formazione attuale è di 11 componenti musicisti per passione e di diversa formazione, accomunati dalla voglia di riscoprire e di attualizzare il patrimonio della musica di tradizione popolare. Il gruppo propone solitamente un repertorio di musiche e canti di varie regioni italiane, con qualche incursione nelle culture europee più vicine. Più recentemente il gruppo si è dedicato a riscoprire alcuni vecchi brani di autori italiani in cui risuonano echi e sensibilità popolari quali De André, De Gregori e Jannacci.