Guide Alpine escursioni gratuite a fine Giugno e inizio Luglio

Inprogramma in provincia di Como, Sondrio e Bergamo

Sono in programma infatti, per gli ultimi due fine settimana di giugno e per il primo weekend di luglio, le prime delle 20 escursioni gratuite e aperte a tutti, in programma da giugno a settembre, organizzate dal Collegio Regionale Guide alpine Lombardia e dall’Assessorato Sport e Giovani di Regione Lombardia, con la collaborazione dell’associazione AssoRifugi Lombardia. Il 23 giugno vi portiamo in due rifugi in provincia di Como, oppure in provincia di Bergamo; poi il 30 giugno andremo in Valchiavenna e in Alta Valtellina, entrambe in provincia di Sondrio, e nelle Orobie bergamasche, dove saremo anche il 6 luglio. Nella stessa data andremo anche in provincia di Brescia. Ogni escursione raggiungerà un rifugio alpino, dove i partecipanti potranno pranzare a un prezzo convenzionato.

Tutte le escursioni sono condotte dagli Accompagnatori di media montagna e dalle Guide alpine del Collegio Regionale Guide alpine Lombardia, sono gratuite e aperte a tutti: dalle famiglie con bambini ai neofiti che vogliano muovere i primi passi in montagna, ma anche a camminatori esperti curiosi di scoprire nuovi angoli di paradiso. Ogni gita è diretta a un rifugio, per la maggior parte dell’associazione AssoRifugi Lombardia che è partner dell’iniziativa. Una volta raggiunta la struttura alpina, chi vorrà poi potrà proseguire per una seconda tappa del percorso, sempre sotto la guida esperta dei professionisti della montagna, oppure fermarsi a godere il panorama e il pranzo, in attesa di rientrare con il resto del gruppo. Per gli iscritti alle escursioni i rifugisti hanno pensato a un menù speciale: sul sito del Collegio Guide alpine Lombardia, nella pagina di iscrizione a ciascuna escursione, è possibile trovare le caratteristiche del pranzo a prezzo convenzionato.

“Grazie alla preziosa collaborazione che da anni abbiamo instaurato e portato avanti con il Collegio delle Guide Alpine della Lombardia vogliamo valorizzare e far scoprire le bellezze del nostro territorio. Le escursioni in programma per l’estate 2019 sono il miglior biglietto da visita per conoscere tanti scenari montani durante la bella stagione: scorci unici e meravigliosi delle nostre vette lombarde – ha spiegato Martina Cambiaghi, Assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia –. La novità di quest’anno riguarda la volontà di fare sistema non solo con le Guide Alpine ma anche con la collaborazione di AssoRifugi Lombardia, per la realizzazione di un calendario di uscite ricco di imperdibili giornate all’aria aperta con la presenza e la guida degli esperti”.

23 Giugno - Due le escursioni in provincia di Como in programma il 23 giugno. Andremo al rifugio Menaggio e al rifugio Murelli, dai quali si può godere di suggestivi panorami sul sottostante lago di Como e sulle Prealpi. Chi preferisse andare in provincia di Bergamo, può scegliere la gita al rifugio Parafulmine in Val Gandino: dopo una facile escursione scorgerete dall’alto la grande distesa della Pianura Padana.

30 Giugno - Nella selvaggia Valle dei Ratti, una laterale della Valchiavenna, si svolge una delle 3 escursioni del 30 giugno, quella al rifugio Frasnedo, dove si potranno gustare i buonissimi gnocchetti chiavennaschi. Al capo opposto della provincia di Sondrio in Alta Valtellina, nella stessa giornata un altro gruppo andrà nel cuore della Valle dei Forni, al rifugio Branca, posto sul balcone naturale del ghiacciaio dei Forni. Ancora nell’ultimo giorno di giugno un’altra escursione si svolgerà al rifugio Monte Poieto, nella bergamasca, da cui si gode la vista di tutte le Prealpi orobiche dopo una facile escursione adatta anche ai neofiti.

6 Luglio - Nel primo fine settimana di luglio Guide alpine e Accompagnatori di media montagna della Lombardia vi portano ai 2000 metri del rifugio Fratelli Calvi, posto al centro di una delle conche più belle delle Orobie bergamasche in Val Brembana, oppure in provincia di Brescia, al rifugio Tita Secchi, situato a 2367 metri in Valle Sabbia. Questo rifugio sorge sulle rive del Lago della Vacca, nel cuore del Parco dell’Adamello.

A tutte le escursioni possono partecipare anche i minori dai 10 anni in su: i ragazzi tra i 10 e i 14 anni devono venire accompagnati da un genitore o da un tutore che ne faccia le veci, mentre dai 14 anni in su è sufficiente che presentino l’apposito modulo compilato e firmato dal genitore (disponibile sul sito del Collegio Guide Alpine Lombardia in tutte le pagine delle escursioni). Le giornate sono completamente gratuite, le iscrizioni si effettuano direttamente sul sito del Collegio al link "www.guidealpine.lombardia.it/2019/05/07/promo-2019-escursioni/ "dove si trovano anche tutte le informazioni relative alle escursioni: descrizione, difficoltà e durata del percorso, luogo e orario di ritrovo, attrezzatura e abbigliamento consigliato. Le iscrizioni chiuderanno alle 23:59 del giovedì precedente il giorno dell’escursione.